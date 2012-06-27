Какого цвета футболка у госпожи Меркель?

23 июня 2012-го Оливер Биргофф, менеджер сборной Германии по футболу, заявил, что Ангела Меркель, по ее словам, может приехать на финал Евро-2012 в Киев - если в нем будет играть сборная этой страны. Несомненно, что этими словами канцлер ФРГ как фанат футбола желала, как минимум приободрить своих футболистов. Но вот уже 25 июня 2012-го Ребекка Хармс и Вернер Шульц, представители фракции «Союз-90 / Зеленые» в Бундестаге, призвали г-жу Меркель в случае поездки в Киев привезти Юлию Тимошенко в Берлин. Заодно сказали о своем желании расследовать факты коррупции, якобы имевшие место во время подготовки в Украине к Евро-2012-ть, и напомнили об «избирательном правосудии» в нашей стране. В общем, озвучили все, что просили их в штабе БЮТ?

Так или иначе, но получается, что плохо подумали или немецкие «зеленые», или их отечественные «бело-сердечные» партнеры, или одни и другие вместе.

Я, конечно, горячо и искренне приветствую намерения немецких политических экологов разобраться и в украинском уголовном праве, и в сметах на Евро-2012. Уверен, что парламентарии Ребекка Хармс и Вернер Шульц, плюс Интерпол под их чутким руководством получат огромное удовольствие, исследовав массив документальных данных о том, как начиналась подготовка Украины к Евро-2012. Только чтоб не получилось бы, как в русской поговорке об «унтер-офицерской вдове, которая сама себя высекла». Ибо новая для них информация позволит актуализировать понимание, кто такие глава государства Виктор Ющенко, председатель правительства Юлия Тимошенко, спикер парламента Арсений Яценюк. Дерибан денег на Евро-2012 осуществляли их люди.

Когда же говорят об «избирательном правосудии», то этим признают: имело место «правосудие», хоть и «избирательное». То есть, признают наличие вины, просто это правосудие применено не ко всем, кто этого заслуживает, но – тем не менее – примененное законно.

Немецкие политики, «зацикленные» на г-же Тимошенко, упорно не желают учитывать факты. Последний из них – 28 февраля 2012 года Белоцерковский райсуд Киевской области вынес приговор по делу Игоря Осипенко, бывшего начальника управления культуры и туризма Киевской ОГА, обвиненного во взяточничестве. Ему присудили 9 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Осипенко - член Партии регионов. Народный депутат облсовета погорел на взятке в 240 тысяч долларов за свою подпись в земельном вопросе. Апелляционный суд подтвердил приговор суда первой инстанции.

Могли бы немецкие политики или их референты, знающие украинский и русский языки, зайти на сайт Президента Украины, набрать в графе «поиск» слова «за нарушение присяги государственного служащего». И увидеть, что глава государства уволил по этой статье не одного в прошлом руководителя государственной администрации и высокопоставленного государственного служащего.

Могли бы Хармс и Шульц поставить себе цель проанализировать партийность многочисленных фигурантов уголовных дел – что, правда, совершенно не входит в задачи правоохранительных органов в любой стране, которые должны исходить из равенства всех перед законом. И - сделать очевидный вывод. Среди них и Василий Дикий, бывший председатель Барановской РГА Житомирской области, возглавлявший местную организацию Народной Партии Литвина. И Анатолий Нестерук, бывший мер Каменец-Подольска, входивший в БЮТ. И Сергей Яковенко, бывший мэр райцентра Карловка в Полтавской области, который являлся членом Украинской народной партии Юрия Костенко.

А какое отношение к политике или к «избирательному правосудию» имеют расследуемые действия бывшего заместителя министра транспорта и связи Украины, подписывавшего, как считает следствие, договора на выполнение фиктивных работ? То, что он когда-то был пилотом самолета Тимошенко?

Георгий Филипчук, министр экологии правительства Тимошенко добровольно уплатил по решению суда 1,4 млн. грн. ущерба, причиненного государству. Тем самым он признал свою вину. Суд это учел, и выпустил Филипчука «условно-досрочно».

Впрочем, внимательный анализ современной внутриполитической борьбы в Германии доказывает, что упоминания об Украине в контексте этой борьбы - всего лишь небольшой эпизод противостояния, которое Ангела Меркель сейчас проигрывает.

В марте ее партия опять потерпела поражение на региональных выборах в земле «Северный Рейн-Вестфалия». Для Христианско-демократического союза и его союзника, свободных демократов, это было уже 11-е поражение подряд, что многие оценили как предтечу разгрома партии Меркель на федеральных выборах, которые должны состояться осенью 2013 года. А побеждают на выборах пока оппозиционные на федеральном уровне социал-демократы и “зеленые”.

Немцев, конечно, больше беспокоят вопросы внутренней политики в их стране. В первую очередь - меры правительства по бюджетной экономии, судьба Еврозоны и ядерной энергетики в ФРГ. И чтоб отвести внимание избирателя от этих вопросов, Меркель нужна «маленькая победа немецкой дипломатии». Роль побежденной стороны досталась Украине. Причина и повод – дело г-жи Тимошенко. Оно уже превратилось из международной проблемы Украины во внутринемецкую тему для обсуждения. Этим делом очень легко показать немцам, что рядом с границами ЕС живут намного хуже, не знают и не соблюдают законы…

Г-жа Меркель, как ее политические противники, время от времени вспоминают и о внешней политике, в которой находится место Украине. Госпожа бундесканцлерин, как известно, в одной из речей противопоставила Евросоюзу Украину как место, где царят «диктатура и репрессии». Немецкие «зеленые» недавно требовали от правительства бойкотировать «Евровидение» в Баку.

А теперь вот новое требование: Тимошенко – в Берлин. Правда, господа Хармс и Шульц не уточнили, каким образом Меркель должна освобождать Тимошенко из тюремного лазарета - приказать немецкому спецназу штурмом брать в Харькове больницу «Укрзалізниці»?

У немецких военных, похоже, иные заботы. В начале июня разгорелся скандал после того, как министр экономического развития и сотрудничества ФРГ Дирк Нибель использовал государственный военный самолет для перевозки в Германию купленного в Афганистане ковра. Г-н Нибель объяснил, что хотел купить в ковер, чтобы оказать посильную помощь мелким афганским ремесленникам. Журналисты подсчитали, что транспортировка такого сувенира службой «DHL» и оплата госпошлин обошлись бы ему в четыре тысячи евро. "Зеленые" подняли скандал в парламенте, а их руководитель парламентской фракции Фолькер Бек (он как раз призывал бойкотировать «Евровидение» в Баку) инициировал парламентские слушания в бундестаге.

Кстати, Ангела Меркель, дочь лютеранского священника Хорста Каснера, наверняка не один раз слышала от своего отца библейский афоризм «что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в своём глазе не чувствуешь?» В русском языке этому выражению соответствует «в чужом глазу сучок видит, а в своём бревна не замечает». Есть и другое немецкое выражение «Wer im Glashaus sitzt, sollte nicht mit Steinen werfen». В переводе на русский – «тому, кто сидит в стеклянном доме, не следует бросать камни».

Сегодняшняя дилемма г-жи Меркель такова. В Киев, если будет «немецкий финал», ехать надо – это электорально оправдано. А Тимошенко в Берлин не вытащить. Допускаю, что советники г-жи Меркель могут подсказать ей надеть футболку с изображением Тимошенко – ну, это уж решение руководителя Германии. У нас в стране такая «диктатура и репрессии», что каждый надевает футболку по своему желанию, хотя немецкий флаг на немецком лидере был бы более уместен.

Вячеслав Пиховшек