Шведские фанаты справляют нужду на улице в Киеве (фото)

Многие иностранные болельщики справляют нужду в кустах в центре города, а по ночам коммунальщики занимаются "локализацией последствий".



Согласно сообщению КГГА, в центре столицы при этом достаточно туалетов, поэтому дело вовсе не в отсутствии их, а в культуре людей.



При этом известно, что украинцев за то, что они справляют нужду не там, где положено, штрафуют, однако на иностранцев это правило распространяться не будет, добавили в КГГА. Более того, не будут штрафовать и курящих в фан-зоне иностранных фанатов: раз люди приехали в Киев отдохнуть, то пусть отдохнут.



Фото УНИАН