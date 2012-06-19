Шведские фанаты справляют нужду на улице в Киеве (фото)
22:24, 19 июня 2012Разное
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Иностранных фанатов не намерены штрафовать за то, что они справляют нужду прямо в центре Киева.
Фанаты справляют нужду на улице Киева
Раз люди приехали отдохнуть - пусть отдохнут
Многие иностранные болельщики справляют нужду в кустах в центре города, а по ночам коммунальщики занимаются "локализацией последствий".
Согласно сообщению КГГА, в центре столицы при этом достаточно туалетов, поэтому дело вовсе не в отсутствии их, а в культуре людей.
При этом известно, что украинцев за то, что они справляют нужду не там, где положено, штрафуют, однако на иностранцев это правило распространяться не будет, добавили в КГГА. Более того, не будут штрафовать и курящих в фан-зоне иностранных фанатов: раз люди приехали в Киев отдохнуть, то пусть отдохнут.
Фото УНИАН
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