Венера проходит по диску Солнца

В 01.09 очертание Венеры коснулось солнечного диска и покинет его в 07.49.

Прохождения Венеры через диск Солнца случается "попарно" каждые 115 лет или каждый 121 год. Ранее это редкое астрономическое явление наблюдалось в 1631/1639, 1761/1769, 1874/ 1882 годах.

Нынешнее прохождение - второе в паре с 2004 годом, а до следующего осталось 115 лет.