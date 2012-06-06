Венера проходит по диску Солнца
03:25, 06 июня 2012Разное
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Редкое астрономическое явление - прохождение Венеры по диску Солнца - повторится только в 2117 году.
В 01.09 очертание Венеры коснулось солнечного диска и покинет его в 07.49.
Прохождения Венеры через диск Солнца случается "попарно" каждые 115 лет или каждый 121 год. Ранее это редкое астрономическое явление наблюдалось в 1631/1639, 1761/1769, 1874/ 1882 годах.
Нынешнее прохождение - второе в паре с 2004 годом, а до следующего осталось 115 лет.
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