На Харьковщине Жигули въехали в КамАЗ: два человека погибли
20:34, 22 мая 2012Разное
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В Харьковской области в результате столкновения автомобилей ВАЗ-2106 и КамАЗ погибли два человека, еще двое были травмированы.
|Правоохранители устанавливают причины и обстоятельства аварии
20-летний водитель автомобиля ВАЗ-2106 совершил столкновение с автомобилем КамАЗ, который двигался впереди в попутном направлении.
Вследствие ДТП водитель и 20-летний пассажир автомобиля ВАЗ-2106 от полученных телесных повреждений погибли на месте, еще двое пассажиров легковушки с телесными повреждениями различной степени тяжести доставлены в больницу. Водитель грузовика не пострадал.
Сейчас правоохранители устанавливают причины и обстоятельства аварии.
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