На Харьковщине Жигули въехали в КамАЗ: два человека погибли

Как сообщили корреспонденту УНИАН в областном Управлении ГАИ, авария произошла сегодня около 06.00 на 26 км автодороги Харьков - Волчанск - Чугуновка.

20-летний водитель автомобиля ВАЗ-2106 совершил столкновение с автомобилем КамАЗ, который двигался впереди в попутном направлении.

Вследствие ДТП водитель и 20-летний пассажир автомобиля ВАЗ-2106 от полученных телесных повреждений погибли на месте, еще двое пассажиров легковушки с телесными повреждениями различной степени тяжести доставлены в больницу. Водитель грузовика не пострадал.

Сейчас правоохранители устанавливают причины и обстоятельства аварии.