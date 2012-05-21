В центре Запорожья Таврия сбила двух школьников: один ребенок погиб

В центре Запорожья автомобиль сбил двух школьников, приехавших с экскурсией на остров Хортица: один ребенок погиб, второй госпитализирован в тяжелейшем состоянии в центр экстремальной медицины и скорой помощи.

Как сообщили УНИАН в Управлении ГАИ Главного управления МВД Украины в Запорожской области, авария произошла вечером в субботу, 19 мая, на Набережной магистрали в Запорожье.

«В 18.20 19 мая поступило сообщение о том, что автомобиль ЗАЗ-1102 под управлением водителя 1992 г.р., двигавшийся со стороны ул. Нижнеднепровской в сторону ул. Украинской, совершил наезд на двух пешеходов – мальчиков 1998 г.р. и 1999 г.р., которые переходили проезжую часть справа налево в неустановленном месте. В результате ДТП мальчик 1998 г.р. от полученных травм скончался на месте происшествия, второй пострадавший госпитализирован с черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, переломом костей таза, ключица и закрытой травмой головы», - сообщили в ГАИ.

По данным пресс-службы прокуратуры Запорожской области, по факту происшествия возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины – «Нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего или нанесение тяжких телесных повреждений».

«Установлено, что школьники, ставшие участниками ДТП, прибыли в Запорожье из Мариуполя Донецкой области: были в составе детской экскурсионной группы, осматривавшей о. Хортица и ряд других достопримечательностей Запорожья. Группа была организованной: с детьми были сопровождающие. В районе «Радуги» - (т.е. в месте, где произошло ДТП, – УНИАН) дети якобы должны были перейти проезжую часть, чтобы подойти к памятнику князю Святославу», - сообщили в пресс-службе.

В следственном отделе Запорожского горотдела милиции, сотрудниками которого проводится следствие по делу, УНИАН сообщили, что пока однозначно не установлено, по какой причине и по чьему распоряжению автобус с детьми остановился в месте, где нет пешеходного перехода. Нет пока так же однозначной информации о том, каким образом дети без сопровождения взрослых оказались на проезжей части.