Спорт вне политики, а диктатура — новая спортивная игра?

11 сентября 1973 года в Чили произошел государственный переворот. Погиб президент-социалист Альенде, были репрессированы политические и общественные деятели левого и демократического направления. Генсек компартии Чили Луис Корвалан оказался в тюрьме.

26 сентября 1973 футбольная сборная СССР сыграла вничью со сборной Чили в Москве. На вторую встречу в Сантьяго советская сборная не поехала, отказавшись от борьбы за выход в финал чемпионата мира по футболу 1974 года в Германии. ФИФА переносить игру на нейтральное поле отказалась.

Странно, что правительственные и проправительственные творцы нынешней истерии под лозунгом “Спорт вне политики!” не вспоминают эти события 1973 года. Может потеряли инструкции по контрпропаганде относительно тогдашних событий и бойкота американцами и странами Западной Европы Олимпиады-80 и ответа советского блока – бойкота Олимпиады-84? Должны помнить, держать идеологический порох сухим — это же были времена их компартийной молодости, это же они организовывали кампании осуждения то США, то Израиля, той же Германии, и кого-либо по всему СССР, начиная чуть ли не с детских садиков.

Впрочем, и без припавших пылью конспектов лекций по идеологической борьбе риторика и логика власти мало чем отличается от времен Брежнева. Вот штатный ястреб МИД господин Волошин уже холодной войной угрожает. Почитал бы, чем предыдущая закончилась.

Как и в советские времена, власть пытается подменить причины и следствия. Мол, вероломные тевтоны объявляют бойкот чтобы отобрать Евро-2012.

Начнем с отбирания чемпионата. Даже тот, кто строил на выплату только Хонку в Межгорье, в расчете на будущие литературные гонорары должен понимать, что за месяц до начала турнира такого уровня хозяина менять не будут. Это не тендеры с одним участником проводить.

Германия, которая принимала довольно много турниров такого уровня, знает это лучше всех.

Истерия главным образом разворачивается вокруг слова “бойкот”. Незаметно потерялось прилагательное “политический”, хотя ни одна страна не собирается лишать своих футболистов и болельщиков праздника.

Канцлер Германии только сообщила, что члены правительства на матчи Евро 2012 в Украине не поедут – через политические репрессии лидеров оппозиции, в частности Юлии Тимошенко.

Понятным для наших правительственных чиновников и их политтехнологов образом — заговор! диверсия! подкупила так называемая апазиция! расшатывание стабильности! - о политическом бойкоте объявили ряд правительств европейских стран и лидеров Евросоюза.

Конечно, людям, которые доводят истоки шахтерского характера до времен, когда Диким Полем кочевали орды, тяжело понять претензии канцлера современной Германии к руководству Украины.

Людям, которые считают началом новой эры день переименовывания Юзовки в Сталино, а трагедией – переименовывание Ворошиловграда в Луганск, которым визит к братьям-диктаторам Кастро важнее переговоров в Брюсселе, трудно понять обеспокоенность госпожи Меркель.

Спорт вне политики? Че придрались?

Им тяжело понять смысл отстранения от власти в конце XIV столетия немецкими курфюрстами-избирателями короля Венцеля I (Вацлава IV как короля Чехии) за приказ убить пражского священника Яна Непомуцкого, за бездарное правление и пьянство. И король отрекся престола — вместо того, чтобы перебить подчиненных. Такие в Германии были обычаи.

В Диком Поле другие политические традиции.

Германия, которая получила ужасную прививку от тоталитаризма, хорошо помнит, как использовала национал-социалистическая пропаганда Берлинскую Олимпиаду 1936 года. И для чего использовались загадочные террористические акты — для обоснования новых репрессий против левых, правых, профсоюзов, церкви, евреев, общественных организаций. И к чему привело невмешательство европейских стран во внутренние дела гитлеровского режима.

В Германии хорошо помнят, что бесноватый фюрер пришел к власти вполне демократическим путем, а затем только немного подкорректировал конституцию — исключительно во благо граждан и для проведения реформ.

Только выборов в Германии после этого долго не было — в Западной до 1949 года, в Восточной — до 1994, пока окончательно не присоединилась к ФРГ.

Поэтому канцлер Германии Ангеле Меркель имеет право сказать Януковичу: время остановиться.

Потому что диктатура - не спортивная игра.

Виктор Мишковский