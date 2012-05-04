Планируется автопробег в поддержку Тимошенко
07:56, 04 мая 2012Разное
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В Луганске 5 мая планируется провести автопробег в поддержку экс-премьер-министра Украины Юлии Тимошенко.
Как сообщил УНИАН пресс-секретарь Луганского областного отделения ВО "Батькивщина" Иван Особов, в этот день также пройдет митинг в поддержку Ю.Тимошенко.
«В мирной акции планируют принять участие все оппозиционные партии и общественные организации, которые вошли в Комитет сопротивления диктатуре», - сказал И.Особов.
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