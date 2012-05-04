Планируется автопробег в поддержку Тимошенко

Как сообщил УНИАН пресс-секретарь Луганского областного отделения ВО "Батькивщина" Иван Особов, в этот день также пройдет митинг в поддержку Ю.Тимошенко.

«В мирной акции планируют принять участие все оппозиционные партии и общественные организации, которые вошли в Комитет сопротивления диктатуре», - сказал И.Особов.