Сегодня по Крыму носился ураган: завалы, сорванные крыши, 2 пострадавших (фото)

21:02, 18 апреля 2012
Разное
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Ураганный ветер повалил сегодня в Крыму около 100 деревьев, ранены две молодые женщины.

Сваленная сосна в Симферополе

Об этом сообщила пресс-служба крымского управления МЧС.

Жительницы Симферополя 22 и 27 лет получили многочисленные переломы в результате падения веток. Пострадавшие доставлены в реанимацию. Врачи оценивают их состояние как стабильное.

Между тем, с четырехэтажного здания в центральной части Симферополя сорвало крышу общей площадью 400 квадратных метров.

Из здания в центре Симферополя сорвало крышу

Кровля упала на припаркованные рядом с постройкой пять машин. Спасатели МЧС и сотрудники коммунальных служб пытаются высвободить автомобили.

Сорванная крыша упала на автомобили

В сообщении говорится, что скорость ветра достигала сегодня в Симферополе, Симферопольском и Белогорском районах 21 метра в секунду.

Прогноз по Крыму на четврег неутешительный: объявлено штормовое предупреждение.

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