В Одесской области перевернулся рейсовый автобус: есть пострадавшие (фото)

Рейсовый автобус "Белгород-Днестровский – Старокозачье" перевернулся на автодороге "Одесса – Рени". Об этом сообщает "Комсомольская правда в Украине" со ссылкой на портал 048.

По данным издания, авария произошла 16 апреля в 17:00. Очевидцы называют виновником аварии водителя другого транспортного средства - автомобиля "Тойота". Иномарка шла на обгон в месте, где сплошной линией обгон запрещен. Автобус пытался уйти от столкновения, но лобового удара избежать не удалось. От удара автобус перевернулся. В результате ДТП пострадали две женщины. У одной – открытый перелом ноги. Скорую помощь, по данным издания, дожидались больше часа.