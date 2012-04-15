Судья сбил человека на мерседесе и отогнал машину в гараж

Обследование на месте, сообщает сайт Город Никополь, показало, что мужчина 30-40 лет стал жертвой ДТП, а также были найдены часть бампера и боковое зеркало от Мерседеса серого цвета. Далее в ходе расследования найден и осмотрен автомобиль с характерными повреждениями, а также установлена личность водителя транспортного средства.

Как выяснилось, автомобиль принадлежит жителю г. Марганец, однако фактически им управлял судья города Орджоникидзе Г., совершивший наезд еще 14 числа, около 22.00 и скрывшийся с места происшествия, после чего спрятал автомобиль в гараже.