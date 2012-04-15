Вертолет спешил спасать раненного и придавил еще двоих

Как сообщил РосБизнесКонсалтингу сообщил источник в правоохранительных органах столицы, инцидент произошел в субботу вечером.



Вертолет Московского авиационного центра должен был забрать пешехода, сбитого автомобилем, чтобы доставить его в одну из столичных больниц. Когда вертолет стал приземляться, от воздушного потока упал металлический забор, огораживавший строительную площадку.



Ограждение обрушилось на пятилетнего мальчика и его бабушку 1960 года рождения. Пострадавшие получили закрытые черепно-мозговые травмы и сотрясения мозга. Ребенок и его бабушка госпитализированы.



