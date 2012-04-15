Вертолет спешил спасать раненного и придавил еще двоих
15:47, 15 апреля 2012Разное
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Воздушная волна, образовавшаяся при посадке вертолета в центре Москвы, сбила металлический забор, который упал на 5-летнего мальчика и его бабушку.
Спасательный вертолет
Как сообщил РосБизнесКонсалтингу сообщил источник в правоохранительных органах столицы, инцидент произошел в субботу вечером.
Вертолет Московского авиационного центра должен был забрать пешехода, сбитого автомобилем, чтобы доставить его в одну из столичных больниц. Когда вертолет стал приземляться, от воздушного потока упал металлический забор, огораживавший строительную площадку.
Ограждение обрушилось на пятилетнего мальчика и его бабушку 1960 года рождения. Пострадавшие получили закрытые черепно-мозговые травмы и сотрясения мозга. Ребенок и его бабушка госпитализированы.
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