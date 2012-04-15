Водитель кроссовера ВМW X3 врезалась в дерево

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства чрезвычайных ситуаций, ДТП произошло сегодня, 15 апреля, в 01.00. Водитель кроссовера ВМW X3 не справилась с управлением, съехала на обочину дороги и врезалась в дерево.

Погибли водитель автомобиля - женщина 1988 года рождения, пассажиры – двое мужчин 1989 г. р. и женщина 1984 г.р.

По факту происшествия правоохранительными органами проводится расследование.

На месте происшествия работала оперативная группа Территориального управления МЧС в Херсонской области.