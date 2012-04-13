Яценюк поглощает оппозицию

Оппозиция временно приостановила свое объединение. Причиной названо решение КС о запрете двойного баллотирования, точнее происки власти против оппозиционных мажоритарщиков. И, несмотря на то, что этот заготовленный ход власти был известен всему политикуму задолго до ходатайства 54 депутатов об отмене двойного баллотирования, оппозиция все равно оказалась к нему не готова. На повестку дня вынесена задача объяснить избирателю, что власть ущемляет оппозицию и не дает ей объединиться. По факту же эта попытка похожа на заблаговременное объяснение того, почему оппозиция не победит на выборах.

Преимуществом оппозиции является стартовый рейтинг в 15%, который автоматически получают все ее мажоритарщики. Второе ее преимущество – недовольство граждан властью, которое отразиться на провластных кандидатах. Объективно слабое место у всего КОД – кадры. Для объединенного списка оппозиции найти 225 харизматиков и еще столько же для мажоритарных округов – нереально. Придется делать выбор в пользу мажоритарки, оголив партийный список. По сути это будет не партийный список, а партийная пятерка. Это еще одно слабое место оппозиции. И власть непременно им воспользуется, всячески акцентируя внимание на этом.

Первое тактическое преимущество власти заключается в том, что оппозиция уже оправдывается. Неважно, по каким поводам, важно, что делает это давно и постоянно. Вторым преимуществом власти можно назвать то, что дата формирования единого списка переносится в восьмой раз, и причины каждый раз одна другой важней.

Третье несомненное преимущество власти – кадры. (Если их не сильно запятнали скандалы с пребыванием у власти и обвинения в возможной коррупции.) Пока оппозиция в ужасе мечется в попытках закрыть все округа и сформировать партийный список, она неспособна подумать об избирательных комиссиях. Точнее, об их кадровом наполнении. Речь идет о громадных людских ресурсах – необходимо заполнить 225 окружных и почти 33 тысячи участковых избирательных комиссий, в каждую из которых должны войти представители 5 парламентских фракций и еще минимум 13, максимум 24 человека от субъектов избирательного процесса. В работе в комиссиях должны быть задействованы от шестисот тысяч до миллиона человек. Много это или мало? Это население областного центра. Кстати, в этом вопросе пригодятся возможности Николая Мартыненко, которого Арсений Яценюк привлек в ряды своей партии. Ведь формально Мартыненко - лидер парламентской фракции НУНС, что дает ему право формировать квоту своих представителей в избирательных комиссиях. Они будут следить за тем, чтоб голоса Яценюка не ушли другому.

Согласно Закону о политических партиях, единственный способ выставить единый партийный список – это фактически объединить (путем самороспуска, конечно) оппозиционные партии в «Батькивщину». Объединить – значит потерять голоса в комиссиях, а с ними и шансы на защиту голосов своих избирателей. То есть слияния партий не произойдет, список, вероятно, будет сформирован на основе списка БЮТ плюс квоты для коллег по КОДу, чьи кандидаты приостановят членство в своих партиях. Но будет ли тогда единый партийный список оппозиции партийным? Это вопрос.

В бюллетенях для голосования по одномандатному округу все узнаваемые фамилии будут сконцентрированы в списке «Батькивщины», но все при этом будут знать, что они – не члены этой партии, а временно вышедшие из других партий. Очень сложно и не совсем честно по отношению к избирателю, но это будет подано жертва ради конечного результата. «Фронт перемен» Яценюк не распустит.

Юридически термина «временно вышел из партии» нет. Согласно закону о политических партиях членство в них фиксировано, оно либо есть (заявление о приеме), либо его нет (заявление о выходе). В уставах и «Батькивщины», и «Фронта перемен» четко написано, что право быть кандидатами от этих партий имеют их члены. Не членам, конечно, закон не запрещает выдвигаться от этих партий, но, получается, уставы в такой ситуации будут нарушены. Это повод как минимум для критики, как максимум – для попыток судебных исков по разным изощренным поводам.

Итак, у Арсения Яценюка есть уважительные причины не распускать «Фронт перемен» и не вливаться ним в «Батькивщину». При этом размер его квоты в партийном списке оппозиции достаточно велик – 45%. Недовольных этим процентом много как внутри КОД, так и внутри самой «Батькивщины». И партийцев можно понять – неприятно, когда тобой и твоими шансами пройти в парламент жертвуют ради заезжего юного дарования. За порядковые места в партийном списке оппозиции намечается серьезная конкуренция. Не всем «БЮТовцам со стажем» хватит мест в «едином списке оппозиции» или округов по квоте «Батькивщины». И тогда они будут вынуждены идти на поклон к Яценюку. А это уже унижение. Почему закаленные в многолетних боях с регионалами и не предавшие свою партию в тяжелые оппозиционные дни бойцы должны уступить свои места кандидатам от «ФЗ»?

Арсений Яценюк будет контролировать почти половину прошедших в парламент оппозиционеров. Получается, цена сохранения единства в оппозиционной фракции будущего парламента - это крепость дружбы Арсения Яценюка с «Батькивщиной». При этом не стоит исключать, что «Фронт перемен» пройдет в парламент тоже, пусть даже и без своего лидера во главе списка. Это плюс еще 5% (или 11 мандатов) к существующим 45%. Плюс мажоритарщики. Сколько процентов не набрала бы оппозиция, и сколько мажоритарщиков не прошло бы в парламент, в сумме у Яценюка в любом случае выходит вполне самостоятельная фракция, которой «Батькивщина» рано или поздно перестанет быть нужной. В корпоративных войнах сторона, имеющая 50 и более процентов акций, обычно производит допэмиссию и окончательно размывает пакет другого собственника.

Как будет перестрахован этот риск Александром Турчиновым, интересно будет посмотреть. Ведь молодой политик Яценюк и молодой политик Яценюк с собственной парламентской фракцией – это две абсолютно разные судьбы, особенно в смысле вероятности участия в президентских выборах. И с точки зрения 2015 года Арсению Яценюку становится все более и более нужной абсолютно другая партия – Партия Регионов. Ведь почетное второе место на президентских выборах – это как минимум премьерское кресло, и как максимум – шансы стать преемником в 2020-м году. Подчеркну, ни в коем случае не хочется обвинять Яценюка в несовершенном им предательстве оппозиции, речь идет лишь о тех политических бонусах, которые на него свалились с арестом Юлии Тимошенко. Это и затрудняет процесс формирования общих списков оппозиции, в лучшем случае избиратель их увидит не раньше официального старта избирательной кампании.

Елена Дяченко