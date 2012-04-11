Крупное казино работало под видом покерного клуба

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Мариупольского городского отдела милиции со ссылкой на начальника отдела государственной службы борьбы с экономической преступностью горуправления Андрея Урсуленко.

По его словам, несмотря на все меры конспирации, милиционерам все-таки удалось попасть в игорное помещение в самом центре города. На тот момент в помещении находилось 5 финалистов-игроков и 14 человек обслуживающего персонала.

В ходе проведения санкционированного обыска было обнаружено более 5 тыс фишек различных номиналов, свыше 100 карточных колод и черновые записи. Именно эта документация свидетельствует о том, что в этом помещении функционировало подпольное казино. Были четко расписаны смены, ежедневная выручка и остаток по бару. Кроме этого, в кабинете директора изъяты документы, печати, 3 системных блока и сейф, а в кассе – около 10 тыс грн, кассовый аппарат и детектор валют, а также пригласительные на покерный турнир на 6 июня текущего года.

По данному факту проводится доследственная проверка, по окончании которой будет принято процессуальное решение.