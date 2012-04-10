10-летнему мальчику петардой оторвало пальцы на обеих руках
01:32, 10 апреля 2012Разное
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В Херсоне 10-летнему ребенку в результате взрыва петарды оторвало 4 пальца на обеих руках.
Петарда
Как сообщили УНИАН в пресс-службе территориального управления МЧС в Херсонской области, мальчик лишился 2-го и 3-го пальцев на левой руке и 4-го и 5-го пальцев на правой руке. При этом его друг получил ожог ног.
Ребенок находился в стабильном состоянии средней тяжести.
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