Горсовет требует от врачей и официантов говорить по-иностранному

Об этом сообщили УНИАН во Львовском городском совете.

«Обращаемся к рестораторам с просьбой в пиковые дни – дни матчей во Львове – продлить работу кафе, ресторанов, пабов в течение всей ночи», - сказал в комментарии УНИАН директор департамента «Администрация городского головы», руководитель рабочей группы «Рестораны» Олег Березюк.

Как сообщал УНИАН, с приближением Евро-2012 Львовский городской совет выдвинул к ресторанам ряд требований и рекомендаций.

В частности, о возможности расчета в заведениях банковскими карточками, обеспечении Wi-Fi-зоны для посетителей; о формировании меню в заведениях общественного питания на трех языках – украинском, немецком, английском, создании фан-меню для фанов и услуги «Возьми еду с собой»; владении работниками ресторанов английским языком.

Одним из требований также является то, чтобы в ресторанах посетители имели возможность получить карту города, в том числе, центра города, схемы движения общественного транспорта. К представителям ресторанного бизнеса также обратились с рекомендацией вести адекватную ценовую политику.

Кроме того, каждое заведение должно поддерживать отличное санитарно-гигиеническое состояние.

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Во Львове во время Евро-2012 будет достаточное количество врачей, которые владеют иностранными языками.

Об этом заявил в комментарии УНИАН начальник Управления здравоохранения Львовского городского совета Владимир Зуб.

„Во время Евро в бригадах «скорой помощи» будут врачи, которые владеют английским, немецким, польским языками. Также в диспетчерских «скорой помощи» будут дежурить работники, которые общаются на иностранных языках. А для усиления город привлекает студентов-старшекурсников медицинского университета, которые владеют английским”, - сказал В.Зуб.

На время Евро-2012 в фан-зоне в центре Львова будут действовать три медицинских пункта.