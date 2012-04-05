Московскому патриарху опять не повезло с часами (фото)

Накануне в блогах появилась информация о том, что на сайте Patriarchia.ru с помощью фоторедактора изменена фотография со встречи патриарха Кирилла с министром юстиции Александром Коноваловым 3 июля 2009 г., на которой на руке патриарха ранее были видны часы. На обновленной фотографии этих часов не оказалось, но их отражение было видно на полированной поверхности стола, что и вызвало волну язвительных замечаний в интернет-пространстве.

"В настоящее время фотография, вызвавшая недоумение, в исходном качестве возвращена на свое место. Кэш-память сервера сайта Patriarchia.ru очищена от обработанной фотографии. Приносим извинения всем пользователям сайта за допущенную техническую оплошность", - цитирует официальное сообщение пресс-службы РИА Новости.

Согласно сообщению, "нелепую ошибку" при работе с фотоархивом допустили сотрудники фоторедакции.