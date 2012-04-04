ГАИ: Журналист «Дорожного контроля» в Николаеве сам кинулся на капот

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в официальном сообщении Госавтоинспекции Николаевской области.

Как сообщало ранее издание «Дорожный контроль», в Николаеве неизвестный гражданин совершил преднамеренный наезд автомобилемна журналиста издания «Дорожный контроль» Виталия Косенко.

Журналисты издания, «находясь в Николаеве, на ул. Пушкинской, 45, увидели патруль ГАИ. Они подошли к милицейской машине, чтобы взять интервью у инспекторов. Во время общения журналисты заметили на заднем сидении патруля полузаполненные протоколы, похожие на те, которые раньше были зафиксированы в Запорожье.

«Дорожный контроль» сразу же вызвал дежурного ГАИ. Но вместо него приехал «спортсмен» на автомобиле «Лада». Выйдя из машины, неизвестный подошел к журналисту Виталию Косенко и заявил, что он со своими коллегами из города не выйдет. По словам «спортсмена», на выезде из города их будет ожидать засада.

После этого неизвестный сел в свой автомобиль, вывернул руль влево, резко поехал в сторону Виталия, в результате чего проехал по ноге журналиста. Затем он продолжил движение и намеренно сильно его ударил.

В результате падения В.Косенко ударился головой о бампер и об асфальт. Водитель пытался скрыться, но его автомобиль заблокировали активисты «Дорожного контроля». Рядом стояли ГАИшники, которые никаких активных действий не предпринимали», сообщало издание «Дорожный контроль».

Между тем Госавтоинспекция Николаевской области заявила, что «в действительности события, которые происходили в городе Николаеве 2 апреля 2012 года, имеют несколько иную интерпретацию, а информация об их действительном ходе задокументирована сотрудниками следственно-оперативной группы», - говорится в заявлении ГАИ.

По данным ГАИ, приблизительно в 12.00 часов в районе дома № 47/1 по ул. Пушкинской представители Всеукраинской газеты "Дорожный контроль" остановились около наряда ДПС ГАИ, который нес службу на указанном участке дороги, и начали снимать работу милиционеров на видеокамеру. При этом представители СМИ периодически обращались к правоохранителям с вопросами, на которые они получали обоснованные ответы.

Через несколько минут около служебного транспорта ГАИ, в заездном кармане на углу Пушкинской и Чкалова, припарковался автомобиль "ВАЗ-21015", водитель которого, закрыв машину, пошел по своим делам. Вернувшись, он заметил, что его снимают на видеокамеру, в связи с чем и обратился непосредственно к мужчине, который выполнял функции оператора, с требованием прекратить видеосъёмку. Между гражданином и представителем газеты "Дорожный контроль" начался словесный конфликт, отмечается в заявлении ГАИ.

«Пытаясь завершить перепалку, водитель сел в салон своего автомобиля и начал движение транспортного средства, пытаясь уехать с места парковки. В это время один из четырех представителей "Дорожного контроля", которые подошли к автомобилю гражданина, кинулся на капот автомобиля, после чего упал на землю», - утверждают в ГАИ.

На место события работниками ГАИ была вызвана карета скорой медицинской помощи, которая отвезла потерпевшего в больницу, и следственно-оперативная группа для выяснения обстоятельств и квалификации события.