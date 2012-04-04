В Николаеве на глазах ГАИ наехали на журналиста «Дорожного контроля» (фото)

Об этом сообщает интернет-издание «Дорожный контроль».

В частности, 2 апреля в Николаеве около 12.00 на ул. Пушкинской представители «ДК» остановились возле наряда ГПС ГАИ и начали снимать работу милиционеров на видеокамеру. Журналисты увидели, что на заднем сиденье машины патруля лежат два полузаполненных протокола. Подобные протоколы были зафиксированы в Запорожье ранее.

«Дорожный контроль" сразу же вызвал дежурного ГАИ. После этого к патрулю ГАИ подъехал неизвестный водитель «Лады» и в нецензурной форме спросил, что снимают журналисты. Водитель начал угрожать физической расправой журналистам "ДК" и уничтожением видеокамеры. Издание отмечает, что водитель был явно недоволен тем фактом, что "ДК" снимал работников ГАИ. "Езжай в Херсон и там беспредель, понял или нет?", - заявил водитель журналисту «ДК» В.Косенко.

Издание также отмечает, что активисты "Дорожного контроля" ранее не встречались с данным гражданином и не говорили, что они из Херсона, то есть, "защитник ГАИ" прекрасно знал, с кем общается и намеренно угрожал журналистам.

После небольшой перепалки водитель сел в свой автомобиль и через приоткрытое стекло сообщил, что будет ждать В.Косенко на выезде из города. Журналист "ДК" попросил стоящих рядом сотрудников ГАИ пресечь незаконные действия. В это время водитель резко тронулся и сбил Виталия, повредив ему ноги.

Сразу после инцидента, отмечает издание, водитель «Лады» заявил местным журналистам, что когда его машина начала трогаться с места, один из четырех человек, подошедших к его автомобилю, якобы сам бросился на капот его автомобиля, имитируя ДТП. Эту версию подтвердили и ГАИшники. Однако издание располагает видеозаписью, которая говорит об обратном.

После ДТП В.Косенко доставили в местную больницу. В связи с тем, что травмы были не опасны, журналиста выписали в тот же день и он вместе с остальными активистами "ДК" вернулся в Херсон. Согласно выводу судебно-медицинской экспертизы, журналисту был поставлен диагноз: ушиб шейного отдела позвоночника и ушиб обоих коленных суставов.

По информации николаевских автомобилистов, водитель «Лады» по имени Сергей - бывший сотрудник ГАИ. Водители говорят, что данный гражданин часто выступает свидетелем при составлении административных протоколов.