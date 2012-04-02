26-летнюю медведицу, которую кормили комбикормом, привезли на реабилитацию
Животное, которое держали в неподобающих условиях, транспортировали в центр реабилитации медведей в парке «Синевир».
26-летняя бурая медведица, которая находилась на иждивении частного предпринимателя в райцентре Городок Хмельницкой области, транспортирована в центр реабилитации медведей при Национальном природном парке «Синевир» Ивано-Франковской области.
Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе облгосадминистрации, соответствующее решение принято Госуправлениям охраны окружающей природной среды в Хмельницкой области.
Причиной перевозки животного стало его ненадлежащее содержание. Условия, в которых содержался медведь, не удовлетворяли нормам природоохранного законодательства, а состояние животного вызывало обеспокоенность.
Справка УНИАН. 26-летняя медведица Ирина содержалась в парке “Дубок” райцентра Городок Хмельницкой области. Из-за голода животное ослабело и не спало, у него облезла шерсть. Медведицу хозяин кормил комбикормом.
В прошлом году в этом парке умер гималайский медведь.
Десять лет назад парк “Дубок” арендовал частный предприниматель Игнат Боднар.
*** Медведь бурый - хищное млекопитающее семьи медвежьих. Этот зверь является наиболее известным видом своей семьи, одним из самых больших наземных хищников в мире и самым большим хищником фауны Украины. Медведь бурый - исчезающий вид, занесен в Красную книгу Украины.