Объединение БЮТ и ФЗ уменьшит их результат, но сделает заявку на двухпартийность

Запланированное слияние «Фронта змин» и «Битькивщины» не состоялось. Обещанный едва не с лета прошлого года единый оппозиционный список кандидатов остался декларацией как минимум еще на месяц. Ради чего срочно переносился съезд «Батькивщины» (слияние с немногочисленной партией Юрия Луценко могло бы состояться и в дежурном порядке) избирателям не объяснили, но какой-никакой парад присоединений алаверды был продемонстрирован Партии регионов.

Не распространялась информация о том, какие именно изменения в уставе «Батькивщины» были сделаны на съезде, и позволят ли они вносить в избирательный список не членов партии. Такое решение сделало бы юридически возможным объединение с Яценюком. Поэтому остается лишь предположить, что очередная отсрочка с формированием избирательных списков на месяц связана также и с тем, что, согласно действующей редакции устава, решения о принятии в партию принимается в течение месяца со дня подачи заявления. Это касается тех претендентов попасть в проходную часть, которые на сегодня являются членами других партий. Впрочем, если даже изменения в устав были настолько несущественными, что их содержание не сообщалось делегатам съезда, то по закону о политических партиях о любых изменениях в устав партии в течение недели «Батькивщина» должна поинформировать Минюст, и они станут известными.

Кстати, поход оппозиции единым списком выгоден также и Партии Регионов, ведь сегодняшний суммарный рейтинг «Фронта змин» и «Батькивщины» в случае слияния этих партий снизится в сравнении с тем, если бы они решили идти отдельно. Ведь и у ФЗ и у БЮТ есть определенный процент симпатиков, которые не воспримут объединения и найдут альтернативных кандидатов. Не секрет, что БЮТ и ФЗ являются альтернативой друг другу: на западе и в центре за БЮТ голосуют те, кому не по нраву ФЗ, и наоборот: за ФЗ голосуют те, кому не мил БЮТ. Следовательно, среди их сторонников найдутся те, кто не воспримет объединения.

С обеих сторон – как власти, так и оппозиции наблюдается инерционное движение в сторону укрупнения партий и двухпартийности. С одной стороны этому будет способствовать запрет на блоки на парламентских выборах, а с другой - выбывание из реальной политики Юлии Тимошенко. Оба фактора бросают Арсения Яценюка и Александра Турчинова в объятия друг друга, как Николая Азарова и Сергея Тигипко, которые сделали это добровольно двумя неделями раньше.

Последние заявления лидеров БЮТ о том, что освободить из колонии лидера БЮТ можно лишь сменив режим Януковича, свидетельствуют о том, что оппозиция кардинально изменила свою риторику и откажется от угроз о непризнании миром парламентских выборов без участия Юлии Тимошенко. Объединение – заявка на победу оппозиции. Поэтому им не выгодно, чтобы Запад не признал результаты выборов в случае победы оппозиции.

То есть отныне оппозиция не будет упираться идти на выборы без Юлии Тимошенко, а освобождение лидера БЮТ - больше не первоочередная задача, потому что сначала нужно провести парламентскую кампанию. Интересно было бы услышать, что на самом деле об этом думает лидер БЮТ, сидя в Качановской колонии. Если оппозиция не будет обращаться к международным организациям с просьбами о непризнании выборов, то мир, видя что в Украине все всех устраивает, признает выборы и не будет больше рычага давления “непризнания”, чтобы требовать от Виктора Януковича освобождения оппозиционерки. Юлия Владимировна, неудобно с Вами вышло, простите, всяческих вам успехов.

Юлия Тимошенко, в сущности потеряла опору на свою партию, а с ней и надежду на освобождение в ближайшей перспективе. Ведь заключенная Тимошенко – это мощный информповод для лидеров оппозиции, а Тимошенко на свободе – это также угроза для рейтинга Арсения Яценюка, который, возглавив «Батькивщину», больше может не скрывать своих президентских амбиций относительно 2015 года. Следовательно, вероятно, Юлия Тимошенко для оппозиции стала виртуальным знаменем, идеализированным, но уже, к сожалению, нереальным героем, атрибутом партийной символики. Что вдруг произошло и почему так быстро предали лидера БЮТ? В большинстве украинских народных сказок сюжетом является предательство. Возможно, общество, воспитанное на этом архетипе, сознательно или нет воспроизводит его в разных вариациях.

Есть определенные противоречия в инерционном движении к двухпартийности и интересами лидеров политического Олимпа. Рано или поздно, тенденция движения к двухпартийности сделает ненужной коалиционность правительства, и оппозиция не сможет рассчитывать на свои квоты при разделе портфелей в парламентской власти, поэтому ей теперь выгодно сохранить хотя бы номинальную видимость многопартийности. Относительно рисков двухпартийности, то главной является и останется угроза унитарности государства как прямого следствия поляризации страны по региональному признаку. Поэтому как КСД, так и ПР должны дать себе отчет в том, что граница между политическим позиционированием и перегибом палки очень тонка. К тому же, установление двухпартийной системы, по логике, будет требовать возвращения к пропорциональной системе выборов, которая теперь является одинаково нежелательной как для власти, большинство парламентских надежд которой связаны с мажоритарщиками, так и для оппозиции, которая слишком долго говорит об объединении. Поэтому, по украинской традиции о двух казаках и трех гетманах, потребность дружить против кого-то - бессмертная, - третий должен быть обязательно.

Не исключено также, что «Фронт змин», который так не хочет распускать Арсений Яценюк, так или иначе появится в парламенте (то ли пройдя отдельным списком, или объединив уже в стенах Рады группу мажоритарщиков) и захочет сыграть в золотую акцию, которую до него разыгрывал Владимир Литвин. Ведь персональных амбиций Арсения Яценюка никто не отменял, поэтому вероятность его переговоров с Партией Регионов исключать рановато. Однако отсутствие на съезде «Батькивщины» Виталия Кличко и присутствие Александры Кужель засвидетельствовали текущее состояние дел с вероятной кандидатурой, выдвигаемой в мэры столицы от оппозиции. Следовательно не исключено, что в золотую акцию с победителем парламентских выборов захочет сыграть и Виталий Кличко. Как это не обидно для лидера «Фронта змин», однако, прежде чем выйти на уровень противостояния с Виктором Януковичем, он вынужден будет помериться силами с лидером «Удара». Следовательно, два молодых политика будут конкурировать между собой как за то, кто более нужен оппозиции, так и за то, кто первым договорится о сотрудничестве с властью.

Очевидно, следующий парламент будет трипартийным, а правительство опять коалиционным по молчаливой договоренности сторон. И, если в Соединенных Штатах Америки попытки вырастить третью силу не имели надлежащего успеха, в Украине такими же провальными будут попытки перехода к двупартийности, ведь недовольные двумя большими политическими проектами будут всегда.

Елена Дьяченко.

Консалтинговая компания «Партия власти».