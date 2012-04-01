В заливе Десны утонули двое рыбаков

30 марта от оперативного дежурного Черниговского РО УМВД Украины в Черниговской области поступило сообщение о том, что в заливе реки Десна, возле села Золотинка Черниговского района во время рыбной ловли утонули два жителя пгт Олишевка Черниговского района.

Как сообщает пресс-служба МЧС Украины, 31 марта тела подняты на поверхность силами Черниговской областной спасательно-водолазной службы.