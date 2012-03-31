Замминистра рассказал как убил машину "палёным" бензином

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил заместитель министра экономического развития и торговли Владимир Павленко.

«В бюджете текущего года предусмотрены соответствующие средства для приобретения передвижных лабораторий, которые будут проводить экспресс-анализ горюче-смазочных материалов непосредственно на рынке», - сказал В.Павленко.

При этом он отметил, что по экспертным оценкам на рынке светлых нефтепродуктов около 30% бензина и дизельного топлива не отвечают стандартам, и проблемы с использованием бензина испытывают все потребители, в том числе и заместители министров. В.Павленко подтвердил это случаем из своей практики, когда в прошлом году после поездки из Киева в Херсон в его автомобиле пришлось ремонтировать всю топливную систему.

«Со мной был очень печальный случай. Я не буду называть заправочную станцию, но когда мне выпал случай на несколько дней поехать в Херсонскую область, мы заправились топливом сразу после Одесской площади. Проблемы у нас начались буквально через 50-60 километров. Мы ехали в Херсон 15 часов. И после того, как мы приехали, мы ремонтировали всю топливную систему. После этого я на этом бренде не заправляюсь», - сказал В.Павленко.

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Напомним, Минэкономразвития 15 и 23 марта были изданы приказы об отмене государственной регистрации всех (66) технических условий на бензин автомобильный, дизельное топливо и их компоненты.

Справка УНИАН. На сегодняшний день в Украине действуют два стандарта качества нефтепродуктов: ДСТУ 4063-2001 (аналог Евро-2) и ДСТУ 4839-2007 (отвечает Евро-4, -5). В 2007 году был принят график перехода на новые стандарты качества с параллельным отказом от ДСТУ 4063-2001 с 1 января 2011 года.

Однако в конце 2010 года тогда еще Государственный комитет Украины по вопросам технического регулирования и потребительской политики (Госпотребстандарт) продлил действие стандартов производства бензинов и дизтоплива, отвечающих требованиям Евро-2 и Евро-3, до 1 июля 2011 года, а потом Государственная инспекция Украины по вопросам защиты прав потребителей (Госпотребинспекция) продлила действие старых стандартов на нефтепродукты до 31 декабря 2011 года.