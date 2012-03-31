Киев вот-вот получит новый транспорт

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской госадминистрации, как и предыдущие 102 новых автобуса и троллейбуса, которые уже вышли на улицы города, этот транспорт будет работать на самых проблемных маршрутах, на которые указали киевляне через городской Call-центр.

Таким образом, рассчитывает городская власть, в Киеве к Евро-2012 будут окончательно решены проблемы качества и скорости общественных перевозок.

По словам председателя КГГА Александра Попова, проект обновления городского парка общественного транспорта – яркий пример реализации успешного сотрудничества городской власти Киева и международных финансовых учреждений.

«Это действительно очень яркий пример успешного сотрудничества с Европейским банком реконструкции и развития, причем сотрудничества вокруг крайне актуального для Киева вопроса – решения транспортной проблемы”, - подчеркнул он.

А.Попов обратил внимание на то, что новые автобусы и троллейбусы отвечают европейским требованиям безопасности, энергосбережения, экологии и комфорта.

Он напомнил, что в целом к Евро-2012 столица Украины получит почти 400 единиц новой техники.