В Харькове на парковке сгорели три дорогих автомобиля

В Харькове на парковке сгорели три автомобиля.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Главном территориальном управлении МЧС Украины в Харьковской области, сообщение о возгорании на одной из автопарковок по улице Героев труда поступило сегодня около 04.00.

На момент прибытия на место вызова двух подразделений МЧС огнем были охвачены автомобили BMW, Volkswagen Golf и Skoda Fabia. Кроме того, оплавились декоративные колпаки колес на автомобиле ВАЗ-2104, который стоял неподалеку.

Пожарные потушили огонь при помощи пены в 4.25. Все автомобили, пострадавшие от огня, стояли рядом. Остальные автомобили, которые в этот момент находились на территории автомобильной парковки, не повреждены.

Сейчас выясняются причины пожара.