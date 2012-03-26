В ДТП погиб майор милиции

В ДТП в Харьковской области погиб майор милиции.

Как сообщила УНИАН начальник Отдела связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Харьковской области Лариса Волкова, авария произошла 25 марта около 18.00 возле села Мурафа Краснокутского района.

43-летний водитель автомобиля «Део Ланос», оперуполномоченный милиции, двигаясь в направлении райцентра Красный Кут, не справился с управлением и совершил наезд на железное дорожное ограждение.

От полученных телесных повреждений водитель умер на месте происшествия.

Ведется следствие.