В ДТП погиб майор милиции
16:10, 26 марта 2012Разное
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Оперуполномоченный не справился с управлением и совершил наезд на металлическое дорожное ограждение
В ДТП в Харьковской области погиб майор милиции.
Как сообщила УНИАН начальник Отдела связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Харьковской области Лариса Волкова, авария произошла 25 марта около 18.00 возле села Мурафа Краснокутского района.
43-летний водитель автомобиля «Део Ланос», оперуполномоченный милиции, двигаясь в направлении райцентра Красный Кут, не справился с управлением и совершил наезд на железное дорожное ограждение.
От полученных телесных повреждений водитель умер на месте происшествия.
Ведется следствие.
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