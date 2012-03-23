Так о чем все-таки говорили Янукович с Путиным

Вячеслав Пиховшек, освоил новый журналистский жанр – публичный донос. Он обвинил собственного корреспондента УНИАН в Москве Романа Цимбалюка в непрофессионализме и некомпетентности. И, о ужас! – упрекнул журналиста в том, что тот не был в числе «акул пера» в Ново-Огарево на встрече Януковича и Путина. Поэтому свой материал о переговорах, полагает, Пиховшек, журналист «высосал из пальца».

Как же Вам не стыдно, господин Пиховшек! Ведь Вы в Ново-Огарево ехали в одной машине с Романом Цимбалюком! Обсуждали с ним украинско-российские дела, предстоящую встречу в верхах, рассказывали ему о политических событиях в Киеве, а затем многие часы провели с ним в «предбаннике» переговоров «высоких договаривающихся сторон». Тому много свидетелей, в том числе есть и телевизионная хроника.

Так зачем Вы «вешаете собак» на своего коллегу? Не соблюдаете корпоративную этику? Для того чтобы Романа Цимбалюка уволили с работы, наказало начальство? Чтобы его осудило наше украинское «журналистское братство?»

Согласитесь, что у всякого безобразия должны быть хоть какие-то приличия. Или как говорила старенькая Фаина Раневская, «я не знаю, что такое порядочность, я знаю, что такое порядочный человек».

Ну а теперь, несколько слов, о Вашей, господин Пиховшек, информированности о «деталях» переговоров Президента Украины Виктора Янковича и премьер-министра правительства РФ Владимира Путина. И еще: о титанических усилиях украинской делегации в Москве в деле развития украинско-российских межгосударственных отношениях.

То, что Вы написали, смею заметить, - это полуправда, которая источает нафталинный запах. Нафталинный, потому что ваши эксклюзивные новости о переговорах в Москве (пользуясь сленгом Леонида Парфенова) – это «старости», которые уже давно всем известны, причем не в исполнении украинского «Чрезвычайного и Полномочного». Короче, давно гуляют Ваши «старости» по интернету. И дело не в том, что на встрече высокие чиновники обсуждали «загадочные актуальные вопросы украинско-российских отношений».

Вы сами-то верите, что Президент и будущий Президент думали-решали: как бы подписать «десять соглашений» между Украиной и Россией, сражались за формулировки, вносили правки, добавляли статьи в судьбоносные для Украины и России договоры? А тем более, стояли у географической карты с целью решить, «где открывать консульства Украины в России?»

Не государево это дело, господин Пиховшек!

То, о чем говорили Янукович и Путин (я полагаю, беседа была «тет-а-тет») в Ново-Огарево, люди узнают через много-много лет. Уверен (может, по своей наивности), что дипломатический протокол был соблюден, и текст их беседы (стенограмма) останется в секретных архивах.

Но это ненормально. Это «политика под ковром». А демократическая внешняя политика всегда публична. Только тогда она может быть легитимной. В том числе и с помощью медийной публичности. Такая внешняя политика будет поддержана социумом, гражданами двух стран.

Но переговорщики убеждены в обратном. В этом и есть величайшее презрение Януковича и Путина к публичной политике, к гражданским институтам, к демократическим традициям.

«Повестку дня» этой важной встречи, господин Пиховшек, формулировали не те, кто встречаются «с глазу на глаз», келейно, тайно от всех, а профессионалы, компетентные в самых различных сферах политической деятельности чиновники, оппозиция, журналисты.

Предмет переговоров президентов – это плод усилий многих людей. Были, правда, в истории дипломатии гении, но это не о наших фигурантах. В реальности, во время подготовки встречи в верхах, пишут план переговоров, вопросы, предполагаемые ответы, аргументы и контраргументы. И еще многое, о чем знает даже первокурсник факультета международных отношений.

Журналист Роман Цимбалюк правдиво и логично написал, что информации о переговорах для журналистов было недостаточно. И дело не в том, что посол Украины в РФ Владимир Ельченко рассказывал о «старостях» товарооборота Украины и России.

А в том, что есть традиционные, цивилизованные способы информированности журналистов на таких важных встречах. Это «выход к прессе», обязательные пресс-релизы, совместное коммюнике об итогах, о намерениях и планах, которое может распространяться среди журналистов, в том числе. Это обязательная работа с журналистами пресс-секретаря Президента, членов делегации, дипломатов. Всего этого в Ново-Огарево не было.

Журналист-профессионал многое поймет, даже если узнает: сколько времени длилась беседа, была ли она с участием кого-либо или «тет-а-тет». Даже то, что Виктор Янукович «был в очереди вторым» для беседы с Путиным, говорит о многом. Мне этот московский, новоогаревский сюжет напомнил киношный. В «Крестном отце», в начале фильма, дон Вито Корлеоне на свадьбе дочери поставил в очередь всех просителей и ходатаев и по-царски решал их проблемы.

Полагаю, что для того, чтобы перепрыгнуть через пропасть украинско-российских межгосударственных проблем и «загогулин», недостаточно одного прыжка через бездну войн – «газовых», «сахарных», «сырных», «трубных», «молочных», которые плодятся как кролики и котята.

Сегодня нужен прорыв! Надо сделать сотни маленьких шажков, чтобы растопить лед отношений бывших советских братских народов. Решить проблемы людей, которых политики превратили во врагов и пытаются русских и украинцев загнать во фронтовые траншеи.

У автора этих строк родной брат живет в русском городе Орле. Если так пойдет дальше, то боюсь, что будем мы скоро в Крыму сидеть в окопах, в грязи. Естественно, друг против друга на разных фронтах. И я буду кричать: «Брат! Не стреляй! Нас же одна мама родила!»

Поэтому Виктору Януковичу и Владимиру Путину надо встречаться очень часто. И разговаривать у них есть о чем. А говорить неправду, господин Пиховшек, не следует.

Виктор Тимошенко