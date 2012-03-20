Военная прокуратура пресекла милитари-туризм под Одессой

Военная прокуратура Южного региона пресекла экстремальные развлечения местных бизнесменов, которые для них организовывало на полигоне рядом с Одессой командование одной из воинских частей.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Военной прокуратуры Южного региона, по факту незаконной организации стрельб из боевого оружия различного назначения возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 366 (должностной подлог) и ч. 2 ст. 410 (хищение боеприпасов).

Как установлено досудебным следствием, иногда участники незаконных стрельб на территории воинской части отстреливали за день 4390 единиц боеприпасов. «Столько в среднем тратит один батальон за год учебных стрельб», - отметил руководитель пресс-службы Павел АКСЕНОВ.

При проверке также выявлены факты подделки офицерами воинской части ведомостей о выдаче патронов военнослужащим, установлено, что патроны «списывали на расходование при проведении учебных стрельб солдатами».

Предприниматели за 100-300 долл. тренировались в стрельбе из пулеметов, автоматов и пистолетов для бесшумной стрельбы и даже снайперской винтовки Драгунова. Степень вины причастных к организации противоправных стрельб и продаже тысяч патронов определит суд, куда прокуратура готовится передать материалы уголовного дела.