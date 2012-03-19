У "черного коллекционера" изъяли ППШ, ТТ и Вальтер

В одном из поселков Днепропетровской области у местного жителя изъят арсенал оружия времен Великой Отечественной войны.

Как сообщили УНИАН в Управлении связей с общественностью МВД Украины, среди изъятого - пистолет-пулемет Шпагина, пистолет ТТ и пистолет “Вальтер”, 80 патронов к разному оружию, незарегистрированное охотничье ружье и спецсредство “Корнет”, предназначенное для стрельбы резиновыми пулями.