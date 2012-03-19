У "черного коллекционера" изъяли ППШ, ТТ и Вальтер

00:37, 19 марта 2012
Разное
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В одном из поселков Днепропетровской области у местного жителя изъят арсенал оружия времен Великой Отечественной войны.

В одном из поселков Днепропетровской области у местного жителя изъят арсенал оружия времен Великой Отечественной войны.

Как сообщили УНИАН в Управлении связей с общественностью МВД Украины, среди изъятого - пистолет-пулемет Шпагина, пистолет ТТ и пистолет “Вальтер”, 80 патронов к разному оружию, незарегистрированное охотничье ружье и спецсредство “Корнет”, предназначенное для стрельбы резиновыми пулями.

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