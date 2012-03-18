Ликвидирован пожар на территории Дунайского биосферного заповедника

В Одесской области на протяжении ночи ликвидировано возгорание камыша на территории Дунайского биосферного заповедника.

Как сообщает пресс-служба МЧС, 17 марта в 20.05 на пульт связи дежурного Килийского районного отдела ГУ МЧС в Одесской области поступило сообщение о пожаре на территории буферной зоны заповедника (о. Прорвин), который расположен на 5-м километре Килийского участка Дуная.

На тот момент огнем было охвачено около 100 га.

Сегодня по состоянию на 9.40 открытого пламени не наблюдается. Сильного задымления нет. Причина пожара и нанесенные убытки устанавливаются.