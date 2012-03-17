Мужчина из обреза ранил бывшую жену и ее сожителя, после чего застрелился

В Белгород-Днестровском районе Одесской области 15 марта на улице одного из сел 45-летний житель указанного района, на почве ревности двумя выстрелами из обреза охотничьего ружья ранил свою бывшую жену – 35-летнюю местную жительницу и ее 20-летнего сожителя, после чего в этом же селе на чердаке дома своей дочери покончил жизнь самоубийством, произведя выстрел из упомянутого оружия в грудь.

Как сообщили УНИАН в Управлении связей с общественностью МВД Украины, пострадавшим медицинская помощь оказана без госпитализации. Обрез изъят.