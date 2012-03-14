Янукович запретил мешать движению маршруток

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подписал Закон «О внесении изменений в статью 122 Кодекса Украины об административных правонарушениях об усилении ответственности водителей транспортных средств за непредоставление преимущества маршрутным транспортным средствам».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.

Как сообщал УНИАН, соответствующий закон Верховная Рада приняла 23 февраля.

Данным законом из Кодекса Украины об административных правонарушениях исключено положение, предусматривающее наложение штрафа за непредоставление преимущества в движении маршрутным транспортным средствам в размере от 25 до 30 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан.

В то же время изменениями установлено, что непредоставление преимущества маршрутным транспортным средствам, в том числе нарушение правил движения и остановки на полосе для маршрутных транспортных средств, влечет за собой штраф от 30 до 40 таких минимумов.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.