Налоговая служба выпустила торты с надписью

В Лисичанске Луганской области налоговая служба совместно с кондитерским цехом выпустила торты с призывом декларировать доходы.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ГНС в Луганской области, дизайн и рецептура тортов разработаны специально для кампании декларирования, которая продлится до 1 мая.

На каждом торте размещен призыв: «Задекларируйте свои доходы до 1 мая!».

Торты выполнены в сине-желтой цветовой гамме с добавлением полосы красного цвета. Они изготовлены из натуральных продуктов без использования консервантов и искусственных красителей. Торты можно приобрести в супермаркетах и магазинах Лисичанска.