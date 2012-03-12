Что противопоставит оппозиция социальным инициативам Президента?

Украинцам пообещали выплатить компенсацию вкладов Сбербанка СССР и поднять пенсии до прожиточного минимума.

Согласно первой статье Конституции, Украина является социальным государством. Выступление Президента на заседании Кабинета министров 7 марта свидетельствует о том, что государство сегодня обеспечивает выполнение этого положения основного закона не в полной мере. Глава государства признал, что по таким критериям социального государства, как реальные доходы населения, огромный разрыв между бедными и богатыми, уровень безработицы и бедности общество небезосновательно обеспокоено ситуацией в государстве. Но иначе и не может быть в стране, в которой социальной помощи требуют порядка 20 миллионов человек, это практически половина населения.

Народу, конечно, надо объяснить, почему он живет так, как живет. Виктор Янукович начал с того, что за газ Украина переплачивает России 30 млрд. грн. ежегодно, и именно этих денег не хватает на финансирование социальной сферы. Стоит отметить, что эта сумма составляет порядка 10% от объема госбюджета страны на 2012 год. «Мы сделали все, что смогли, при существующих ценах на газ» - вот главный посыл власти к народу. Будем откровенны, тезис, как для озвучивания первым лицом государства, неоднозначен. Во-первых, цена на газ – не единственная проблема в стране, - может справедливо возразить народ. Во-вторых, увязывание цен на газ с уровнем социальных стандартов возлагает ответственность за уровень жизни на тех, кто в настоящий момент находится в переговорном процессе с Россией – премьера и министра ТЭК. Значит ли это, что удешевление закупочной цены на газ, если оно вследствие чего-либо произойдет, станет точкой отсчета в стремительном повышении социальных стандартов в стране? Не факт. И наоборот, если цену сбить не удастся – стоит ли стране начинать сушить сухари и весла?

Народной любви никакой власти ждать не стоит. Лучший показатель народной любви – это ситуация, когда народ не интересуется политикой, а занимается своей жизнью. То есть, когда базовые потребности из пирамиды Маслоуу народа будут удовлетворены.

Сам факт того, что в разгар мирового кризиса, когда страны с более высоким уровнем социальных стандартов сокращают расходы на социальную сферу, увольняют бюджетников, снижают объемы выплат зарплат и пенсий, Украина находит резервы для дополнительных социальных выплат, конечно же, позитивен. Заявлен рост прожиточного минимума на 14% в сравнении с прошлым годом. Девяти миллионам пенсионеров пересчитают пенсии и добавят по 100 грн., пересчитают и поднимут пенсии военнослужащим, участникам войны, инвалидам, чернобыльцам и малообеспеченным, увеличатся страховые выплаты шахтерам-инвалидам. Шести миллионам вкладчиков Сбербанка СССР Президент пообещал выплатить во второй половине года по 1000 гривен, поставив это под личный контроль Николая Азарова, Сергея Тигипко и Сергея Арбузова.

Украина стала лидером постсоветского пространства по имущественному расслоению. Нет сомнений, однозначно вызовет одобрение у народа, находящегося близко к черте бедности, президентская инициатива о введении налога на богатство.

Однако наученные обходить существующие налоги собственники бизнеса в государстве, все еще находящемся на стадии первичного накопления капитала, вряд ли очень испугаются. Ведь смелость декларировать свои доходы может себе позволить, не боясь последствий, далеко не каждый богатый человек. А вывести большую часть экономики из тени, и направить эти дополнительные налоговые поступления на повышение социальных стандартов пока не получается. А это дало бы, кроме имиджевого, еще и бюджетный результат.

Не очень оптимистичным является тезис Президента о том, что новые рабочие места должны обеспечить большую продуктивность и поступления в Пенсионный фонд в связи с демографическим кризисом и старением населения. Раньше в этих целях пытались поднять рождаемость и остановить трудовую миграцию. Похоже, в способность правительства создать и реализовать новую демографическую политику и справиться с демографическим кризисом Президент уже не верит.

Социальный вице-премьер Сергей Тигипко, докладывая о новых подходах к социальной политике, заявил об отказе от отраслевого и категорийного подходов. Не до конца понятно, что именно имел в виду Сергей Леонидович, когда такое заявлял. Отраслевой подход - это базовый принцип социальной политики Франции, чья модель была взята Украиной за основу при построении своей системы социальной защиты. Вероятно, по этому пункту Сергею Леонидовичу придется либо объясняться, либо получить порцию критики от своих коллег, профсоюзов и снова шахтеров.

Под критику со стороны премьер-министра Николая Азарова за недоработки в предоставлении социальных услуг попали органы местного самоуправления. Но кто как не Николай Янович лучше знает о том, каким образом сегодня в Украине формируются местные бюджеты, какими полномочиями обладают (точнее, не обладают) местные советы и как вследствие этого они лишены возможностей для маневра. Поэтому возникает вопрос: не слишком ли лукавил премьер-министр, пытаясь переложить часть ответственности с центральной исполнительной на местную власть?

В риторике Виктора Януковича на последнем заседании Кабмина зазвучали путинские нотки. Президент публично пообещал взять под свой контроль социальную политику в государстве, поставил задачи, назначил ответственных и пообещал их контролировать. При этом досталось руководителям местных администраций, премьеру лично и правительству в целом. Президент открытым текстом заявил о грядущих увольнениях местных чиновников, не помогающих людям решать социальные проблемы. И произошло все это, как и у наших русских соседей, перед телекамерами и на всю страну. Однако вовсе не Владимиру Путину принадлежит авторство этого сценария.

«Я или хаос» - это заявление приписывают генералу Шарлю де Голлю накануне президентских выборов во Франции в декабре 1965 года, когда французы выбрали именно его. Этот тезис не стеснялись повторять первые лица и других государств в решающие моменты. Похоже, борьба с хаосом и бардаком как обобщенными врагами (а не лично с Юлией Тимошенко, Арсением Яценюком или с объединенно-разъединенной оппозицией) станет сюжетом президентской избирательной кампании Виктора Януковича в 2015 году. Сильная исполнительная власть во главе с президентом, социальные реформы и национальное величие – таким запомнился французам голлизм. Не слишком ли высокую планку поставил себе украинский президент, - покажет время.

Мяч сегодня находится на поле оппозиции. Ведь, по сути, Виктор Янукович выполняет обещания политиков оранжевого лагеря – возвращает то, что не смогло или не захотело выплатить правительство Тимошенко. И речь идет не только о «юлинной тысяче». Что сможет противопоставить этому шагу оппозиция? Ведь от их реакции, во многом, будут зависеть симпатии избирателя на осенних выборах…

Елена Дьяченко, консалтинговая компания «Партия власти»