Сегодня - День свободы слова в Интернете

08:34, 12 марта 2012
Разное
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Dпервые этот день был проведен в 2008 году международной организацией «Репортеры без границ»

В мире сегодня, 12 марта, отмечается День свободы слова в Интернете (Online Free Expression Day).

Как сообщает РИА «Новости», впервые этот день был проведен в 2008 году международной организацией «Репортеры без границ», действовавшей под патронатом ЮНЕСКО, чтобы привлечь внимание общественности к проблеме свободного доступа в сеть по всему миру.

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