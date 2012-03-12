Сегодня - День свободы слова в Интернете

В мире сегодня, 12 марта, отмечается День свободы слова в Интернете (Online Free Expression Day).

Как сообщает РИА «Новости», впервые этот день был проведен в 2008 году международной организацией «Репортеры без границ», действовавшей под патронатом ЮНЕСКО, чтобы привлечь внимание общественности к проблеме свободного доступа в сеть по всему миру.