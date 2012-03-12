Сегодня - День свободы слова в Интернете
08:34, 12 марта 2012Разное
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Dпервые этот день был проведен в 2008 году международной организацией «Репортеры без границ»
В мире сегодня, 12 марта, отмечается День свободы слова в Интернете (Online Free Expression Day).
Как сообщает РИА «Новости», впервые этот день был проведен в 2008 году международной организацией «Репортеры без границ», действовавшей под патронатом ЮНЕСКО, чтобы привлечь внимание общественности к проблеме свободного доступа в сеть по всему миру.
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