Китайцы обещают удивить киевлян фейерверками

Народное гуляние на День Киева в этом году обойдется в 9-10 млн. грн.

Об этом пишет газета «Сегодня» со ссылкой на заместителя председателя Киевской городской государственной администрации Леонида НОВОХАТЬКА.

Это самая крупная сумма за все годы - например, в прошлом было потрачено около 6 млн., отмечает газета.

Между тем представитель госадминистрации отметил, что обычно средства на празднование дают спонсоры.

В этом году киевлян ожидает грандиозный музыкальный фейерверк, который подготовят китайцы. На днях специалисты из КНР уже прилетели в Киев. Обещают, что фейерверк будет выполнен по новейшим технологиям, а на небе зажгутся фигуры с изображением Киева.

«На Оболонской набережной тоже устроят шоу фейерверков с 3D лазерным шоу. Туда смогут подъехать жители Троещины. Это будет впервые. Так сделано потому, что Левый берег - тоже столица, и праздник должен быть для всех. В прошлом году подобный фестиваль мы проводили у Речного вокзала, собралось столько людей, что перекрыли пол-Подола», - рассказал Л.НОВОХАТЬКО.

Ко Дню Киева власти обещают закончить реконструкцию Андреевского спуска, и там планируют открыть художественный вернисаж. На него уже приглашают художников со всех областей Украины. На Певческом поле выступят народные коллективы. Там же откроется и выставка цветов - это будут композиции из тюльпанов.

Кроме того, в одном из парков столицы проведут фестиваль шашлыков, где несколько десятков поваров будут готовить это блюдо по своим рецептам.