Кто каждый день видит в зеркале великого поэта?

10 марта в 12.00 возле памятника Т.Г.Шевченко (сквер напротив «красного» корпуса Киевского национального университета) состоится встреча тезок и двойников Тараса Шевченко, а также всех ценителей творчества Кобзаря.

Как пишет сайт «Друг Читача», в прошлом году были реализованы два знаковых проекта, направленные на популяризацию творчества Т.Шевченко. Это «Имя Тараса – дух его!», который призвал к объединению и пониманию полных или частичных тезок Кобзаря, и Первый всеукраинский конкурс двойников Тараса Шевченко. В этом году эти две акции попытаются объединить, чтобы и тезки, и двойники прочитали его стихи, пообщались с современными писателя и между собой.

«Поэтому все, кто Тарас, Тарас Григорьевич и Тарас Григорьевич Шевченко, кто - просто Шевченко, и кто видит ежедневно в зеркале человека, похожего на нашего великого поэта, кто по каким-то причинам не попал в прошлом году на наши мероприятия, мы вас ждем», - отмечают в оргкомитете мероприятия.

Литературная акция пройдет в рамках литературного мега-марафона «Віршень», который будет проходить в Киеве и других городах Украины с 1 марта по 7 апреля 2012 года.