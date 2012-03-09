Младенец захлебнулся в ванной

В Симферополе погиб младенец, захлебнувшись водой во время купания в ванной.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе крымского управления МЧС. Информация о несчастном случае поступила к спасателям от врачей «скорой помощи» вечером 8 марта. Мальчик, 2011 года рождения, умер до приезда неотложки. Обстоятельства инцидента выясняют сотрудники милиции.