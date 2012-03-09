На золотых приисках погибли 20 горняков

12:01, 09 марта 2012
Разное
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Камнепад произошел, когда горняки вели нелегальную добычу

При камнепаде на закрытых золотых приисках в провинции Гаутенг на востоке ЮАР погибли 20 горняков, сообщает Газета.ру со ссылкой на Синьхуа.

По словам одного из выживших, остальных шахтеров, отправившихся с ним в смену, уже нет в живых. Сотрудник профсоюза отметил, что камнепад произошел, когда горняки вели нелегальную добычу.

Местная полиция расследует происшествие.

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