Из-за аварии через гостиничный бассейн пошел электроток

Российский турист погиб от электрошока на острове Пхукет на юге Таиланда, спасая своих детей в бассейне гостиницы, сообщил РИА Новости в пятницу заведующий консульским отделом посольства РФ в Бангкоке Андрей Дворников.

"Турист из Красноярска Федор Самсонов 1967 года рождения погиб вечером 7 марта в гостинице Dewa Karon Beach Resort на острове Пхукет, спасая своих детей из гостиничного бассейна, в который в результате аварии был подан ток напряжением 380 вольт", - сообщил агентству дипломат.

По его словам, двое детей россиянина купались в бассейне, когда с одним из них стало происходить "что-то странное - ребенка стало трясти". Мать, находившаяся ближе всех, прыгнула в бассейн и получила удар током, но сумела выскочить и вынести ребенка.

"За вторым ребенком в бассейн прыгнул таец, бармен отеля, но от удара током потерял сознание и начал тонуть. Его и ребенка бросился спасать Самсонов. Ребенка вытолкнуть из бассейна ему удалось, но сам россиянин от удара током скончался. Бармен остался жив, его сумели откачать врачи", - рассказал Дворников.

На острове Пхукет уже происходили подобные инциденты. Так, в 2003 году десятилетняя девочка из Санкт-Петербурга погибла от удара током в бассейне пятизвездочной гостиницы Dusit Resort.