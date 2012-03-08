Откуда деньги на "плазмы" для школ?

Глава Тернопольской облгосадминистрации Валентин ХОПТЯН опровергает обвинение в том, что в области родителей вынуждают покупать для школ плазменные телевизоры и оргтехнику.

Как передает корреспондент УНИАН, на пресс-конференции он заверил, что его идею об обеспечения всех школ плазменными телевизорами воплощают, в первую очередь, за средства сельхозпроизводителей.

«Наши главные меценаты в школах – это агропредприятия. Это замена окон, крыш, как это было в прошлом году. Еще в каждом населенном пункт есть несколько бизнесменов, где 5-8, где - 10-15. Для них не является проблемой купить хороший плазменный телевизор за 4 тыс. грн. Так он стоит 5 тыс. грн., но поскольку мы покупали много телевизоров по области, то нам сделали скидку 20%», – сообщил В.ХОПТЯН.

Он также заметил, что кое-где выпускники сами решили сделать подарок своей бывшей школе.

«Моя позиция – только добровольно. Потому что есть родители, которые не имеют возможности. И если где-то есть такие случаи, что с родителей требуют, то мы ввели горячую линию, на которую можно сообщать о фактах коррупции в области, и мы каждое заявление рассмотрим», – заверил В.ХОПТЯН.

Губернатор пообещал, что в этом году из бюджета на улучшение условий в образовательных заведениях для каждого района будет выделено по 3 - 3,5 млн. грн.

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Как сообщал УНИАН, в прошлом году В.ХОПТЯН выступил с инициативой установления в каждой школе области плазменного телевизора. Местные политики и бизнесмены критиковали эту инициативу, поскольку, по их утверждениям, покупать телевизоры вынуждали местных предпринимателей, иногда – родителей школьников, вместе с тем из бюджета на эти цели средств не выделили.