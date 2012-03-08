Янукович приравнял игроманов к алкоголикам

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подписал Закон Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно ограничения гражданской дееспособности лиц, злоупотребляющих азартными играми».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Президента.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины приняла закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты» относительно ограничения гражданской дееспособности лиц, злоупотребляющих азартными играми 21 февраля.

Законом предусмотрено внести в Гражданский и Гражданский процессуальный кодекс Украины изменения, которые предусматривают возможность ограничения судом гражданской дееспособности физических лиц, которые болезненно злоупотребляют азартными играми.

Человек, злоупотребляющий азартными играми, ограничивается в своем праве самостоятельно распоряжаться своим имуществом. Попечитель такого человека будет контролировать его расходы, и не будет разрешать отчуждать свое имущество ради азартных игр.

Под злоупотреблением азартными играми понимаются случаи, когда человек тратит большую часть своего заработка, продает свое личное имущество, в результате чего он или люди, находящиеся на его иждивении, оказываются в трудном положении.