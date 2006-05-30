На 27-м этаже в центре Киева загорелся битум
15:30, 30 мая 2006Разное
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Огонь над крышей достигал 3 метров
В Киеве произошел пожар на верхних этажах нового здания в районе площади Победы.
Как передает корреспондент УНИАН, пламя охватило верхние этажи здания, расположенного по ул. Саксаганского 114/120.
По словам представителя пожарной части №1 г. Киева, около 14.00 произошло возгорание битума на последнем этаже 27-этажного дома.
Пожар был ликвидирован в течение 15 минут после возгорания силами строителей.
Высота пламени достигала 2-3 метров над уровнем крыши.
Строительство здания ведет фирма ТММ.
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