18-летний водитель вылетел на «встречку»: есть жертвы

В Донецкой области при столкновении автомобилей погибли два человека, еще трое травмированы.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Управления ГАИ МВД Украины, ДТП произошло на 66-м километре автодороги Енакиево-Шахтарск-Амвросиевка.

18-летний водитель автомобиля Mitsubishi Lancer не выбрал безопасную скорость, не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем Ford Escort.

В результате ДТП водитель и одна пассажирка автомобиля Ford погибли на месте происшествия, а водитель автомобиля Mitsubishi и еще двое пассажиров автомобиля Ford получили телесные повреждения разной степени тяжести, с которыми были доставлены в больницу. Следствие продолжается.