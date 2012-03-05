В Днепропетровске вводят именные проездные на трамвай и троллейбус

Днепропетровский городской совет в апреле введут единый однодневный и недельный проездные билеты на трамвай и троллейбус.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил председатель постоянной комиссии по вопросам транспорта, дорожного хозяйства и связи горсовета Александр БЕЛЯЕВ.

По его словам, новые проездные билеты будут именными. «В билет будет вписываться фамилия и имя человека, который его приобрел, поэтому при предъявлении билета необходимо показать документ, удостоверяющий личность», - отметил А.БЕЛЯЕВ.

Депутат уточнил, что единые билеты вводятся в первую очередь для удобства пассажиров, которые ездят с пересадками. Они смогут на протяжении указанного срока пользоваться трамваем и троллейбусом без ограничений.

Стоимость однодневного билета - 5 грн., недельного - 31,5 грн.

На сегодняшний день стоимость проезда в электротранспорте Днепропетровска - 1,5 грн. за поездку, в маршрутном такси - 3 грн., в автобусах большой вместимости - 2,5 грн.

В коммунальное предприятие "Днепропетровский электротранспорт" входят 2 троллейбусных и 1 трамвайное депо, обслуживающие 14 трамвайных и 18 троллейбусных маршрутов.