Тренера, которого в США обвинили в педофилии, завтра похоронят в Харькове

В понедельник, 5 марта, в Харькове состоятся похороны тренера по хоккею Ивана Правилова, который умер в США.

Как сообщил корреспонденту УНИАН Владимир ЕРЁМИН, тренер хоккейного клуба-школы «Дружба-78», основателем, президентом и главным тренером которого был И.Правилов, гроб с телом покойника прибыл из США в аэропорт «Борисполь» и в Харьков доставлен в субботу, 4 марта.

По словам В.ЕРЕМИНА, похоронят И.Правилова на городском кладбище №13 города Харькова. Церемония прощания состоится в 13 часов 5 марта на кладбище.

В.ЕРЕМИН отметил, что ничего существенного к тому, что уже известно об обвинении, аресте и самоубийстве И.Правилова он добавить не может, поскольку какие-то особые сообщения позже ему из Соединенных Штатов не поступали.

Как сообщал УНИАН, 10 февраля 2012 года украинский тренер И.Правилов, который последние 5 лет жил и работал в США, был найден мертвым в камере федеральной тюрьмы города Филадельфия (США, штат ПЕНСИЛЬВАНИЯ). В январе с.г. он был задержан по обвинению в растлении малолетних и взят под арест в городе Филадельфии, где в то время готовил команду «Дружба-78» для участия в Чемпионате мира среди детских клубных команд (в возрасте до 13 лет) в Квебеке (Канада) в феврале 2012 г. В конце января прокуратура США официально предъявила И.Правилову обвинение в развращении 14-летнего подростка – хоккеиста «Дружбы-78». 31 января суд в штате Пенсильвания оставил тренера под стражей. На этом этапе судебного расследования И.Правилов не признавал своей вины.

По сообщению американских СМИ, судебно-медицинская экспертиза пришла к заключению, что И.Правилов покончил жизнь самоубийством.

14 февраля Министерство иностранных дел Украины затребовало от властей США провести оперативное расследование по факту смерти И.Правилова. Как проинформировал на брифинге в Киеве руководитель пресс-службы МИД Украины Александр ДИКУСАРОВ, «МИД Украины обращается с требованием к американской стороне провести оперативное и всестороннее расследование по факту смерти И.Правилова, в частности относительно действий или бездеятельности персонала пенитенциарного органа, в котором произошла эта трагедия». По словам спикера, консульские должностные лица Украины неоднократно встречались с умершим и посещали судебные заседания, в ходе которых И.Правилов категорически опровергал выдвинутые против него обвинения в растлении несовершеннолетних. А.ДИКУСАРОВ отметил, что на момент смерти И.Правилова следствие по делу продолжалось, вина украинского гражданина не была доказана.