В Украине открыли прозрачный отдел ГАИ

Министр внутренних дел Украины Виталий ЗАХАРЧЕНКО открыл в Прикарпатье административное помещение отдела регистрационно-экзаменационной работы ГАИ. Как сообщили УНИАН в отделе связей с общественностью управления МВД Украины в Ивано-Франковской области, отдел будет обслуживать Ивано-Франковск, а также Тисменицкий и Тлумацкий районы области. Уникальность здания ОРЭР в Ивано-Франковске заключается в том, что служебные помещения персонала полностью прозрачны, а все операции по выполнению запросов посетителей будут осуществляться по принципу «единого окна».

Кроме того, руководитель ведомства вручил милиционерам ключи от 5 автомобилей, которые будут переданы участковым инспекторам милиции и работникам уголовного розыска. Отныне в подразделении регистрационно-экзаменационной работы каждый может получить услугу за максимально короткое время и в полном объеме.

Ознакомившись с новейшей базой для предоставления услуг гражданам по вопросам регистрации и перерегистрации транспортных средств, принятия экзаменов, выдачи и замены удостоверений водителя, министр отметил, что такие же условия для людей должны быть созданы по всему государству.

На совещании с руководящим составом УМВД Украины в Ивано-Франковской области В.ЗАХАРЧЕНКО выразил благодарность руководителю милиции Прикарпатья Василию ВАРЦАБЕ за инициативу и проведенную работу в улучшении материально-технической базы органов внутренних дел Ивано-Франковской области.

Руководитель МВД отметил, что требует от подчиненных максимального внимания к рассмотрению заявлений и сообщений граждан. «Когда человек обращается в милицию, то он надеется получить помощь. Наша задача – принять его, выслушать, провести проверку и принять решение в соответствии с законодательством, а в случае, когда этот вопрос не входит в компетенцию органов внутренних дел, дать совет или консультацию. Человек не должен оставаться один на один со своей проблемой», – подчеркнул В. ЗАХАРЧЕНКО.