Знают ли Азаров и Близнюк, как живет рядовой украинец?

Рынок недвижимости в стагнации… И продолжит находиться в этом состоянии до тех пор, пока не заработает ипотека. Власть занялась данной проблемой, т.к. строительство жилья - не просто забота о гражданах, а, в первую очередь, - шаг к восстановлению экономики, которая по сей день «набирается сил» на дне, абсолютно игнорируя официальную статистику. Ей помогают в этом деле долговые обязательства и «покалеченный» кризисом финансовый сектор. И хотя стоимость жилья упала, вернее, вернулась на должный уровень после триумфального роста в 2004-2008 годах, причем совершенно необоснованного, не имеющего никакого отношения к состоянию экономики и зарплатам украинцев (результат кредитования отечественных банков, которые затем поплатились за заманчивые предложения в пику конкуренту), недвижимость остается «летучим голландцем» в сознании украинцев. Война за клиента по сей день аукается финучреждениям в виде кислых активов. Но украинцы на той волне хоть и залезли в долги, но все же смогли приобрести жилье. Правда, теперь не редкость услышать – если б знал, что так выйдет, лучше б арендовал. Нынешним заемщикам повезет больше, уверяет власть. Сейчас она работает над созданием новых финансово-кредитных механизмов для стимулирования спроса на жилье, среди которых – дешевое ипотечное кредитование. По словам министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Анатолия Близнюка, среди «живительных» механизмов – ипотека на 20-30 лет под 5-10% годовых(!), и самое главное - всестороннее создание в стране условий для появления платежеспособного потребителя.

Уж не знаю, как собираются справиться с первой задачей, может, снова, как все у нас делается, только на бумаге. Каждый, столкнувшийся с кредитом, знает – берешь под одну ставку, выплачиваешь по другой. Ни один банк не одолжит, не накрутив в договоре скрытые и «открытые» свои риски, которые потом аккумулируются в добавочные 10 и чаще более процентов. Также в Украине дефицит «длинной» гривни, банки выдают кредиты под депозиты, а кто сейчас держит вклад более полугода? Так откуда же возьмется дешевая ипотека? При этом не забывайте, что нужен первый взнос, который имеет прямое отношение ко второй задаче власти – повышению платежеспособности населения. А как она решается, мы все прекрасно видим – урезание, сокращение, «оптимизация» и еще один новый термин – осовременивание, что имеет четкое законное название - индексация. К примеру, случай с шахтерами-инвалидами. На это самое осовременивание их социальных выплат не хватает 1,5 млрд. гривень. История тянется с 2002 года… Думаю, решится на сегодня (ведь дело касается не только названной категории граждан, таких в очереди миллионы, а бюджет пуст). В целом задолженность по выплате зарплат в Украине только за январь выросла на 6% - до более 1 млрд грн. И это по данным Госстата, а по мнению экспертов, сумма перевалила за 12 млрд. И мне, почему-то, в эту статистику верится больше…

Да и сам премьер-министр заявляет, что народ не платежеспособен, хотя и со ссылкой на ученых - «одним из главных ограничений для экономического роста ученые считают аномальную, несправедливую разницу в доходах граждан. Чрезмерное имущественное неравенство является тормозом развития. Она подрывает веру в успех страны и отдельного человека. Убеждение наших людей, выявленное социологами, что успех возможен только благодаря связям и коррупции, не позволяет раскрыться творческим силам нации и отдельной личности».

То есть, сам он не знает, как живет рядовой украинец… А живет он следующим образом - средняя номинальная заработная плата в Украине в январе текущего года, по данным Госстата, составила 2,7 тыс. грн., сократившись по сравнению с декабрем почти на 11% (в самый раз брать ипотечный кредит).

Статистическое ведомство, конечно, уточняет - «уменьшение размера заработной платы в январе по сравнению с декабрем является типичным сезонным ежегодным явлением, которое объясняется осуществлением одноразовых выплат в конце года (наград по итогам работы за год, за выслугу лет, компенсационных выплат за неиспользованный отпуск и т.д.). Интересно, кто тот счастливчик, которому довелось получить «тринадцатую», где ее еще платят? К сожалению, налоговый прессинг, особенно сборы наперед, а также преференции только для своих и к ним аффилируемых, давно лишили этой радости украинцев, как и повышения зарплаты. Повезло, если еще не урезали. Как говорится, спасибо партии родной…

Кстати, очень хочется напомнить Николаю Яновичу, как он в апреле 2011-го говорил о выделении в 2012 году на удешевление ипотеки 10 млрд. грн. – «пойдем по линии удешевления кредитования и возьмем на себя расходы по подготовке площадок под строительство”. А главе Нацбанка поручил снизить ставки с действующих 18-19% до около 12% под рефинансирование НБУ. И где же это хотя бы на бумаге, в госбюджете?

Между тем, «ипотечную» заботу власти понять можно – переживает за прибыль с проданных за копейку родным олигархам гектарах, на которых красуются незаселенные новострои с неподъемными для граждан квадратами.

Хотя есть вариант выхода из сложившейся ситуации. Его еще в бытность главы Донецкой облгосадмиснистрации озвучил Близнюк. Заключается идея в создании системы «обмена» жилья: «Вот живет женщина одна в трехкомнатной квартире, она имеет льготы. Вы не забывайте, что кроме субсидий, есть еще льготы… И до тех пор, пока ей будет выгодно ни за что не платить и жить в трехкомнатной квартире, она там будет жить. А как только она почувствует, что ей нужно платить за трехкомнатную определенную сумму, а за однокомнатную - в три раза меньше, она поймет, что лучше ей не занимать деньги или на кого-то обижаться. Тогда появятся стимулы для таких людей. А пока есть стимул только один: живи, а государство за тебя заплатит… Государство должно подготовить соответствующие малогабаритные (квартиры), где люди смогут общаться, иметь прачечную, парикмахерскую и прочие услуги. Это большая работа (что-то вроде интерната? – авт).».

То есть, как известно, тарифы на коммунальные услуги только дорожают, зарплаты «заморожены», инфляция растет, а курс - в ожидании включения печатного станка. При такой политике власти, скоро очень многим станет нечем оплачивать свои квартиры. Они будут вынуждены их продавать, перебираясь из «роскошной» тройки в «однушку». И таких предложений будет масса, что подразумевает их удешевление. Вот вам и доступная «вторичка». Сюда добавим «сказку» о 5-10% годовых под ипотеку - и все в порядке. Вот только куда девать тех, кто продаст «однушку»? Близнюк уже придумал…

Нана Черная