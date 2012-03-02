Как «профессионалы» делают из Украины изгоя

МИД Украины ответил саркастической нотой на заявление посла Евросоюза в Украине Жозе Тейшейры.

А все потому, что на круглом столе посол Евросоюза в Украине сказал, что «президент Янукович заявлял с тех пор, как был избран, что концентрация власти была необходима для борьбы с коррупцией и проведения реформ, необходимых для создания привлекательного бизнес-климата в Украине, но, к сожалению, не достиг таких результатов». По словам посла, до сих пор актуальными остаются вопросы, связанные с автоматическим возмещением НДС, фискальным давлением и другими моментами.

В ответ было заявлено, что «в МИД Украины с растущим удивлением наблюдают за публичными высказываниями Посла ЕС в Украине Жозе Мануэля Пинту Тейшейры, которые от месяца к месяцу все меньше соответствуют тому, что по принятым в международном общении традициями могут себе позволить дипломаты... Вопрос даже не только в тональности высказывания Посла Тейшейры, а в том, что тот, кто был направлен в Украину как дипломат, и именно в таком качестве воспринимается и в Брюсселе, и в Киеве, самовольно стремится превратиться фактически в участника украинских внутриполитических процессов и публичного дискурса» .

«Мы бы спокойно и даже с радостью наблюдали за "украинизацией" господина Тейшейры, если бы его политологические оценки и суждения воспринимались украинскими гражданами и СМИ как его личное мнение, а не официальная позиция 27 стран-членов Европейского Союза», - подытожили в МИД.

Между тем, инвестиционный климат - постоянный вопрос повестки дня между Украиной и ЕС. И запрещать Тейшейре говорить о проблемах европейских инвесторов в Украине - то же самое, что запрещать послу Украины при ЕС говорить о проблемах с допуском украинских товаров на рынок ЕС.

Похоже, причина в другом. Тейшейра наступил на «больную мозоль» - своими заявлениями об инвестиционном климате с позиции представителя этих самых инвесторов фактически дезавуировал многочисленные отчеты власти об улучшении инвестиционного климата в Украине.

Между тем, для власти разговоры о собственном «профессионализме» и «улучшении» - источники такой-сякой собственной легитимности.

В защиту инвестиционных успехов выступила заместитель главы Администрации президента Ирина Акимова, которая заявила, что «в течение последних двух лет сделаны существенные шаги для улучшения бизнес-климата. Это стало возможным благодаря настойчивой позиции главы государства относительно устранения избыточного регулирования бизнеса, упорядочения деятельности контролирующих органов, имплементации директив Евросоюза в действующее украинское законодательство». По ее словам, президент Янукович "занимает принципиальную и последовательную позицию» относительно необходимости упрощения условий работы предпринимателей в государстве и улучшения бизнес-климата, также «предприняты шаги для сокращения предпосылок коррупции».

Слова красивые. А на самом деле дерегуляция провалена. Как признаются предприниматели, в налоговой массово появились «дополнительные кассы», в которые уходят деньги бизнеса в обмен на возможность не платить налоги. Регулярно возникают скандалы с монополизацией взяток на таможне. При прямом содействии властей фирма «Ливела» «украла» у бюджета 3 млрд грн. КРУ сообщает, что в Украине министры нынешнего правительства сохраняют все схемы разворовывания государственных средств, количество закупок у одного поставщика выросла в разы. Силовым образом монополизируется аграрный бизнес. Приватизация происходит в руки заранее определенных собственников. Согласно расчетам Министерства экономического развития и торговли Украины объем теневой экономики в Украине последние пять лет находится в диапазоне от 28 до 39% ВВП. Из Украины на Кипр инвестировано 7 млрд долларов. Из Донецкой области на Кипр инвестировано 3 млрд долларов, при всех инвестициях в Донецкую область на уровне 200 миллионов. Тот же Тейшейра отмечает (а не оценивает), что инфраструктурные проекты в Украине стоят вдвое дороже, чем "в любой стране ЕС", при наших-то ценах на рабочую силу и материалы. Не верите - посчитайте.

За 2011 год Украина сместилась с 134 места по индексу восприятия коррупции «Транспаренси Интернешнл» до 152. Впереди нас Уганда, где президент был людоедом, позади Центрально-Африканская республика, где когда-то император был людоедом. Это лишь один из рейтингов, их было за год с добрый десяток, с единодушным результатом. В четвертом квартале 2011 года уровень доверия инвесторов к рынку Украины снизился до рекордно низкого уровня со времен кризиса 2008 года.

А еще лучше рейтингов о коррупции говорят (или кричат?) бизнесмены. Один одесский предприниматель прямо назвал властного «смотрящего», который собирает деньги с бизнеса всей Одесской области.

Прежде чем обижаться на посла, следует спросить себя: найдется ли в Украине хоть один бизнесмен (не чиновник), который не согласится с его тезисом об инвестиционном климате?

И так не только в вопросах инвестиций.

Недавно один заместитель генпрокурора заявил, что украинская журналистика стала активным элементом спецопераций против украинской власти, которая сегодня в состоянии информационной войны. «Уверен, что Украина подвергается информационной атаке извне с вполне понятной целью», - четко раскрыл он цели «бандподполья». По его мнению, «демонизация украинской власти и идеализация украинской оппозиции - один из элементов этой спецоперации»: «Навешивание ярлыков на украинских чиновников из этой же оперы. Думаю, цель очевидна - делегитимизация и свержение действующей украинской власти».

Интересно, когда представители власти играют «Мурку» или заводят себе дома, что им сложно не попасть в объектив за полкилометра, или они осознают, способствующих делегитимизации и свержению нынешней власти больше, чем все журналисты вместе взятые?

Власть очень дергается, когда ставят под сомнение ее «профессионализм», потому рассказы о «профессионализме» - не единственное, что когда-то, на фоне скандалов у «оранжевых», легитимизировали нынешнюю партию власти в глазах ее избирателей.

В действительности президент недавно на правительственном совещании признал: «Все говорят, а законы писать некому». Такой профессионализм - миллиардные бюджеты государственных органов не способны родить несколько вменяемых бумажек. Вместо этого - макулатура.

Хваленый кодекс проработал год: семь групп поправок уже внесли, готовят восемь. Это такая «стабильность налоговой системы».

Поэтому то, что «Украина не выполнила обещаний» - это не резкая оценка. А, может, даже очень деликатная. Особенно на фоне получения денег от того же ЕС и его членов, в том числе «на борьбу с коррупцией».

Произошел этот обмен любезностями аккуратно в то же время, как страны ЕС отозвали своих послов из Беларуси в обмен на аналогичные действия Лукашенко по отношению к послам в Польше и Брюсселе.

Если власть пристально присмотрится к опыту Лукашенко, то увидит, что там счастья нет. Зарплата в долларовом эквиваленте упала до 230 долларов, то есть ниже уровня Украины и Молдовы. 120% только официальной инфляции на год (девальвация валюты по отношению к доллару за год почти втрое, с 3 тысяч за доллар до 8,5 тысяч).

Конечно, Тейшейру можно справедливо упрекнуть, мол, и в ЕС полно своих проблем, пусть бы ими и занимался, той же Грецией.

Так ЕС и занимается. Только правительство Греции одобрило новый план жесткой экономии бюджетных средств. В частности, на 12% сократится размер пенсии, что превышает минимальную пенсию в 1 тыс. 300 евро. Между тем, минимальная пенсия в 1300 евро в одном из беднейших, действительно преддефолтном государстве Европы - это то, о чем украинцам под руководством нынешних «профессионалов» остается только мечтать.

Если украинская власть действительно искренна в своих заявлениях о борьбе с коррупцией за инвестклимат, то первое, что он должен сделать - это попросить каждую из 27 стран-членов ЕС предоставить наиболее эффективные, по мнению их правоохранителей, нормы их национального законодательства для борьбы с коррупцией, и безотлагательно имплементировать их в Украине. И дело не в том, что после этого Украину взахлеб будет расхваливать Тейшейра.

Главное - это надо не Тейшейре, это нужно Украине.

Александр Палий, политолог, кандидат политических наук