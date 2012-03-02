Математика выборов - не в пользу оппозиции

Последняя неделя принесла несколько откровений украинских политиков. Арсений Яценюк сделал заявку на президентские амбиции, затребовав дискуссии именно с Виктором Януковичем, ибо уровень дискуссии ниже президентского его больше не интересует. «Люби друзи», пришедшие в команду Арсения Яценюка, выбрали его своим новым «Ющенко-лайт» и начинают подготовку к президентской избирательной кампании. Линия фронта разделила окружение Арсения Яценюка на одиозных и неизвестных, и вряд ли одни других полюбят. Но неужели молодой политик не понимает, что ему на этом фронте уготована участь Виктора Ющенко, по чьим следам он уже сделал несколько шагов? Кто кем будет управлять – окружение лидером партии или наоборот? Является его избиратель избирателем экс-президента или же, наоборот, на Яценюка возложили надежды разочарованные в Викторе Ющенко? Вероятно, команда профессиональных революционеров, сменив оранжевый на хаки, продолжит проектировать революции, которые заканчиваются разочарованиями. Мастерски сыграв на амбициях Яценюка, которому создают иллюзию его абсолютного лидерства, правда, не исключено, что произойдет это ценой превращения «Фронта …» в террариум.

Виталия Кличко под давлением общественности и медиа таки вынудили признаться, в мэры он пойдет или в парламент. Он постарался ответить обтекаемо, мол, и туда, и туда, и везде победим, но СМИ «дожали» его самоопределение, растиражировав, почему-то только одну часть его неоднозначного ответа. Поэтому главный эксперт современности господин Гугл теперь безапелляционно заявляет, что Кличко идет именно в мэры. Кто от имени и по поручительству Виталия Кличко выиграет за него парламентские выборы, как любят говорить кандидаты без команд, мы узнаем, когда придет время. Хотя с точки зрения правил ведения избирательной кампании, нужно, конечно, было бы уже вчера.

Для похода в мэры известному боксеру придется принести главную жертву своей жизни – наконец прекратить спортивную карьеру, о чем он уже неоднократно заявлял, а тут придется сделать. Итак, Кличко больше не боксер. Или бывший боксер? Как он будет позиционировать себя дальше? Ради мэрской избирательной кампании придется отказаться также и от депутатского мандата в украинском парламенте. Интересно, каким будет этот посыл к избирателям на парламентских выборах – голосуйте за меня, мы победим, но в парламенте работать не могу, извините, я – в мэры? Две немалые жертвы – карьера и парламент. Стоит ли того столичное мэрство? Если оно – объективная реальность, наверное, да, как свидетельствует пример Арнольда Шварценеггера. А если нет? Тогда Кличко на несколько лет окажется не у дел. Ну или в горсовете, боксирующим столичное ЖКХ.

Что касается теоретической возможности «Удара» без Кличко преодолеть проходной барьер в 5% на парламентских выборах, то поход его лидера в мэры может лишить партию этой перспективы. Нынешние рейтинги партии держатся на уровне проходного барьера. Но не стоит забывать о социологической погрешности, которая иногда доходит до 3,5% в зависимости от деталей исследования. Объективный рейтинг «Удара» - это пять процентов плюс-минус три с половиной. А кто знает, плюс или минус? Эти три процента – и есть предмет переговоров Кличко с властью, и как они проходили, сможем судить лишь косвенно, по результатам «Удара» на парламентских выборах.

Здравый смысл нашептывает Кличко действительно идти и на парламентские, и на мэрские выборы. На столичных сначала изобразить тяжелую борьбу, а потом с доблестью проиграть ее Попову. Затем обвинить власть в манипуляциях и наслаждаться собственной фракцией в парламенте, а может и квотой в спортивно-молодежных органах исполнительной власти. Вот только в этом случае фракцию Кличко придется вычесть из числа оппозиционных штыков.

Драматургия договорного проигрыша Кличко на мэрских выборах может быть прописана достаточно убедительно. Избирательная кампания Александра Попова, вероятно, будет обставлена футбольной символикой, в качестве его побед будут представлены результаты подготовки столицы к Евро-2012, за него агитировать будут известные футболисты, и киевлянам во время этой футбольной эйфории будет не до бокса. Виталий Кличко будет играть и, возможно, проиграет на чужом поле. Боксер в трусах и перчатках вышел на футбольное поле и пропустил гол. Дело житейское. Просто футбол – игра командная, а в боксе на ринг выходишь один, и самое неприятное для Виталия Кличко заключается в том, что власть может сыграть с ним в эту игру и реализовать подобный сценарий даже без его согласия.

Оппозиция еще раз помахала идеей единого списка. Как идея, это безусловно, хорошо, но как проект трудновыполнимо. Свою задачу оппозиция определяет как получение большинства голосов в парламенте. Но, чтобы получить 226 голосов, необходимо будет провести как минимум 326, для того, чтобы перекрыть риски ухода до сотни алчных тушек в провластную орбиту влияния. Даже если суммировать рейтинги «Батькивщины» и «Фронта перемен» (что, конечно же, некорректно), получается чуть больше 30%. Это почти 68 депутатов. Довести эту цифру до желаемой можно лишь победив во всех мажоритарных округах. Для этого нужны 225 безусловных лидеров своих регионов и как минимум по 2-3 миллиона долларов на избирательную кампанию каждого. Многочисленные партии оранжевого лагеря имеют совершенно различную структуру и объемы финансирования. Станут ли финансисты одной партии, не имея сильного кандидата в регионе, помогать кандидату от другой партии, пусть даже дружественной? Вряд ли. А вот то, что кандидат с шансами на победу в округе находится в поле зрения финансово состоятельных провластных элит, сомнений нет.

Главный риск объединенной оппозиции состоит в том, что их проходных кандидатов власть может «купить» как до начала избирательной кампании, так и после – разрешив победить или при посильной помощи. Тем более, что у власти с собственными кандидатами как раз проблемы. Но власть будет играть немного в другую игру. Она подождет, пока оппозиция отберет свое. То количество мест в парламенте, которое останется за вычетом оппозиционных мандатов, автоматически и станет провластной фракцией. А математика выборов не в пользу оппозиции. В самом лучшем для оппозиции случае в новом парламенте ей удастся подтвердить нынешний результат БЮТ – чуть больше трети голосов. Минус как минимум 50 тушек получается около ста мандатов. Триста-триста пятьдесят мандатов в качестве бонуса за участие в избирательной гонке переходит провластной фракции, независимо от ее рейтингов. Оппозиция или не считает свои риски или считает, но недоговаривает правду избирателю. В преферансе с таким количеством взяток складывают карты и расписывают висты. Придется проявить изворотливость ума на переговорах с держателями финансовых ресурсов.

Для власти же пришло самое подходящее время выпускать на свободу Юлию Тимошенко и начинать разыгрывать карту боя между двумя оппозициями с целью снижения рейтингов противников Партии регионов. О том, как повышать рейтинги собственного политического проекта, похоже, в этой партии пока (или уже) не думают. Если эта тенденция продолжится, то рано или поздно встанет вопрос о том, нужна ли ПР вообще и кому? «Вы хороший парень, Иван Иванович, вот дорогу построили, больницу отремонтировали, но вы член ПР, и за вас мы голосовать больше не будем» - вот типичный разговор рядового избирателя с депутатом от ПР. Это, конечно, обидно и вовсе не мотивирует партийцев, скорей наоборот. Чтоб сломать этот тренд, ПР нужно консолидировать вокруг себя все остатки провластных партийных образований – Тигипко, Литвина, Балогу, и, возможно, коммунистов, а также образования регионального масштаба – одесскую «Родину» и крымский «Союз». А во вторых – начать раздачу предвыборных пирогов в виде повышенных пенсий, пособий, стипендий и других выплат.

Власть и оппозиция сегодня слишком увлечены друг другом и своим противостоянием. Оба лагеря выбрали стратегию отбора голосов у противника. «Не голосуйте за них, они плохие» - вот посылы с обеих сторон. Но результатом этого может стать полная потеря интереса украинцев к действующему политикуму и нежелание быть его избирателями. Такие действия обычно приводят к бурному росту новых радикальных политобразований. Неоднократные неудачные попытки сыграть в «третью силу» уже тоже утомили народ. Избиратель, как известно, сначала с интересом наблюдает политическое шоу, сочувствует обиженным, ругает власть, но потом идет и голосует за фаворита. К сожалению, хлеб и зрелища уже все расписаны и остаются внутри политических проектов, не доставшись избирателю, а фаворита сегодня, за полгода до выборов, просто нет.

Елена Дьяченко, консалтинговая компания «Партия власти»